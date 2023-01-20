Втім, питання вже може бути вирішене. Ймовірно, Польща вже отримала дозвіл на постачання танків Україні. В іншому випадку це порушило б усталені правила реексперту зброї у країнах НАТО. Про це 24 Каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Чому Німеччина затягує

Вчора російські телеграм-канали почали розганяти інформацію про те, що Олаф Шольц не підтвердив передачу. Згодом німецькі видання написали про те, що він провів телефонну розмову із Джо Байденом. Мовляв, німецький лідер озвучив тезу: "Я дам, але після тебе". Проте ми не знаємо, чи така історія була.

Я допускаю, що неквапливість Німеччини пов'язана з тим, щоб виторгувати собі економічні преференції,

– відзначив Клочок.

За його словами, санкційна політика щодо Росії, яку запровадили у відповідь на військову агресію проти України у 2014 році, дуже сильно вдарила по Німеччині. Вона потерпає найбільше у Європі – фінансові втрати обчислюються десятками мільярдів євро. Звісно, як державники німці прагнуть певної компенсації.

Сьогодні, як на мене, питання стоїть у постачанні скрапленого газу зі США до Європи. Тому можуть йти активні дискусії – за якими контрактами і цінами вона може його отримувати,

– припускає політичний та економічний експерт.

Концепція щодо побудови енергетичного хабу в себе в країні нікуди не поділася. Німеччина залишається провідною країною Євросоюзу, яка формує не лише економічну, а й соціальну та гуманітарну політику. Вона активно допомагала мігрантам із Сирії та підтримує українських біженців. В цій частині Німеччина справді потерпає економічно, тому хоче це компенсувати.

Тому зараз йдуть банальні торги. А те, що Німеччина надасть танки, я навіть не сумніваюся,

– наголосив Валерій Клочок.

Крім того, сьогодні США намагається примусити країни Євросоюзу думати про безпекову складову цього континенту, тому що вони доволі інфантильно ставилися до російської агресії. "Після початку повномасштабного вторгнення політика багатьох країн суттєво змінилася, вони виділяють більше кошти на свою армію в межах Північноатлантичного Альянсу"; – зазначив Клочок

Не менш важливим є психологічний аспект. "Уявімо, що німецькі танки, яких розбили у часи Другої світової війни, повинні будуть воювати проти росіян на території України", – відзначив Клочок. Німці дійсно побоюються ескалації з росіянами. Є певна спекуляція, пов'язана з історичним минулим часів фашистської Німеччини.

"Все ж таки, найімовірніше, це торги Німеччини зі світом про те, хто і скільки має допомагати. Тому що Велика Британія могла давати більше, остання допомога засвідчує це", – резюмував Клочок.

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