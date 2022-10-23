Почему на самом деле Германия не хочет давать ВСУ танки Leopard: политолог назвал 2 объяснения

Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине танки Leopard, потому что 20% – 30% немецкого населения против поставок оружия Украине. Канцлер Германии опирается на социологию в те моменты, когда этого делать не надо.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давидюк. Ранее сообщалось о том, что Шольц нашел еще одну причину, почему не предоставляет танки Украине.

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Шольц опирается на социологию

Давидюк рассказал, что Шольц опирается на социологию, но этого сейчас не нужно делать. Социальная поддержка сейчас не означает, что последует высокий политический рейтинг. Примеры Януковича, Гитлера и Путина, у которых была немалая поддержка, демонстрируют, что она не спасает потом от разрушительных процессов.

Скорее всего, просто заехала группа российских лоббистов, разложившая свои карты. Или это страх ядерного удара, который тоже может быть. Шольц – он как листик, то вправо, то влево летит, учитывая то, куда дует ветер,

– отметил политолог.

Надо направить Шольца в наше направление

Он продолжил, что нужно направить этот "ветер" в нашу сторону. Шольц на неделе высказал неплохое заявление о расширении Евросоюза до 32 – 36 стран. А потом сменил настроения и издал уже пророссийские нарративы.

"Германии нужно финально перестроиться от России. Ей нужно понять, что XXI век не будет веком дешевого российского газа. Россия теряет свою легитимность как газового и нефтяного государства", – подчеркнул Давидюк.

Путин коррумпировал старый немецкий политикум

По его словам, Германия была демилитаризована и слишком близка к России. За 22 года у власти Путин коррумпировал там практически все бизнес-элиты и практически всю политическую элиту. Правда, он не задел новое поколение, потому что, возможно, не замечал его, а, возможно, денег не хватило.

Старое германское политическое поколение было заточено под Россию, поэтому эти заявления ясны. Шольц боится русских танков под Берлином. С одной стороны он хочет помогать, и с финансовой стороны они действительно закрывают многие наши вопросы, с другой – он боится прикасаться к оружию,

– подчеркнул политолог.

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На Шольца нужно давить

Он добавил, что на Шольца нужно давить, потому что он вообще немцы за Украину. Просто иногда он слушает своего учителя Шредера. Если Германия не хочет помогать оружием, пусть помогает финансово.

"Оценим 1 Leopard в 1 миллиард долларов. Не хочет дать 4 танка, 1 сразу, 3 к Новому году – дай 4 миллиарда. Мы за эти деньги найдем танки на других рынках", – подытожил Давидюк.

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