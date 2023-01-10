Будут способствовать мощному наступлению: почему Украине хорошо подойдут танки Leopard

В последнее время активизировались разговоры о возможной передаче немецких танков Leopard 1 или Leopard 2. Если это произойдет, то они прекрасно усилят возможности ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, и Leopard 1, и Leopard 2 – это отличные танки, которые очень сгодятся Украине для дальнейших контрнаступлений.

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Обе версии танков находятся на вооружении в странах НАТО. Leopard 2 имеет более мощную пушку – гладкоствольную 120-миллиметровую. А его предшественник – нарезную 105-миллиметровую. Также Leopard 1 весит около 40 тонн, а Leopard 2 – более 60 тонн.

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По мнению Гетьмана, вероятнее всего, Украина все-таки получит более старую версию – Leopard 1. Существует непроверенная информация, что именно такая договоренность есть среди международных партнеров. Ведь танков Leopard 2 изготовлено несколько меньше.

Я считаю, что в скором времени мы получим танки Leopard 1. Они по весу и размерам похожи на Т-64, которые мы преимущественно используем. Эти танки могут быть быстро освоены ВСУ для ведения боевых действий,

– отметил Гетман.

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Танки Leopard 1 можно сравнить по годам изготовления с российскими Т-64, Т-72 и Т-80. Однако именно западные "леопарды" на голову превосходят российские по дальности стрельбы, точности, качеству, маневренности и тому подобное. Также важно, что в Польше есть база для ремонта этих танков.

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