Танки РФ в Макарове к западу от Киева: граждан призывают оказать максимальное сопротивление

Очевидцы сообщили источнику о том, что российские танки проехали Макаров и пытаются попасть в Киев. О передвижении колонны агентству сообщили также жители села Андреевка Макаровского района.

По словам очевидцев, танков очень много. Кроме того, примерно через полчаса после первого сообщения жители села Андреевка проинформировали о второй группе танков, обозначенных буквой V, о которых предупреждали ВСУ.

Ранее "Добро пожаловать в ад": оккупанты встретили яростное сопротивление в Украине и молят о помощи

Танки в Макарове

Жители села Андреевка сейчас находятся в подвалах.

Ранее мы также писали, что украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, которая обозначена буквой V и движется в сторону Киева.

В Вооруженных силах Украины призвали граждан уничтожать вражескую технику любыми доступными способами или сообщать о ее передвижении.

Это особенно опасные террористы, прибывшие в Украину со специальным заданием. Техника движется в сторону Киева. Очень важно. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киева! Все кто видел, зафиксировал, знает место нахождение этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не позволить их дальнейшее перемещение,

– призвали в МВД.