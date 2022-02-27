За словами очевидців, танків дуже багато. Крім того, приблизно через пів години після першого повідомлення жителі села Андріївка поінформували про другу групу танків, позначених літерою V, про які попереджали ЗСУ.

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Танки у Макарові

Жителі села Андріївка наразі перебувають у підвалах.

УВАГА! У Збройних силах України закликали громадян знищувати ворожу техніку будь-якими доступними способами або повідомляти про її пересування.

Раніше ми також писали, що українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V і рухається в бік Києва.

Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається в бік Києва. Дуже важливо. Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення,

– закликали у МВС.