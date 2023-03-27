Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, до начала полномасштабного вторжения российский ВПК обеспечивал армии от 160 до 300 танков в год.

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Однако это были в основном не новые танки. А модернизированы Т-72, Т-80 и Т-90.

На фронте все чаще появляются танки Т-62.

Как отметил Коваленко, серийное производство танков Т-72 и Т-80 было прекращено в России еще в 1998 году. А Т-90 – в 2011 году. Сейчас оккупанты пытаются отправлять в зону боевых действий эти танки, но они снимают их с консервации. Однако гораздо чаще на фронт привозят также снятые с хранения Т-62.

Если говорим о проценте от общего, то гораздо больше привозят Т-62 и Т-62М, которые восстанавливают, модернизируют и отправляют в зону боевых действий значительно больше. Они гораздо примитивнее. Их гораздо проще восстанавливать,

– отметил Коваленко.

Кроме того, Путин начал рассказывать, что Россия сможет выработать втрое больше снарядов, чем получит Украина. Это тоже ложь.

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Как сообщил Коваленко, до полномасштабной войны потенциал России по выработке снарядов составил 1,5 миллиона снарядов в год. В прошлом году он был несколько меньше – 1,3 миллиона боеприпасов. Они не смогли его даже нарастить. Украина только от ЕС получит около 1 миллиона снарядов за 12 месяцев.

Так, Путин в очередной раз продемонстрировал, какой он "фейкомет",

– подчеркнул Коваленко.

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