Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, до початку повномасштабного вторгнення російський ВПК забезпечував армії від 160 до 300 танків на рік.

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Однак це були переважно не нові танки. А модернізовані Т-72, Т-80 та Т-90.

На фронті все частіше з'являються танки Т-62

Як наголосив Коваленко, серійне виробництво танків Т-72 та Т-80 припинили в Росії ще в 1998 році. А Т-90 – у 2011 році. Зараз окупанти намагаються відправляти в зону бойових дій ці танки, але вони знімають їх з консервації. Однак значно частіше на фронт привозять також зняті зі зберігання Т-62.

Якщо говоримо про відсоток від загального, то значно більше привозять Т-62 та Т-62М, які відновлюють, модернізують та відправляють в зону бойових дій у значно більші кількості. Вони значно примітивніші. Їх набагато простіше відновлювати,

– зазначив Коваленко.

Окрім цього Путін почав розповідати, що Росія зможе виробити втричі більше снарядів, ніж отримає Україна. Це також брехня.

Коваленко висміяв заяву Путіна про 1600 танків: дивіться відео

Як повідомив Коваленко, до повномасштабної війни потенціал Росії з вироблення снарядів становив 1,5 мільйона снарядів на рік. Минулого року він був дещо меншим – 1,3 мільйона боєприпасів. Вони не змогли його навіть наростити. Натомість Україна лише від ЄС отримає близько 1 мільйона снарядів за 12 місяців.

Так, Путін в черговий раз продемонстрував, який він "фейкомет",

– підкреслив Коваленко.

Путін видав чергову брехливу заяву про танки