Капитальные ремонты танков Т-64 для ВСУ проводят на польском бронетанковом заводе Bumar-Łabędy. Это стало возможным благодаря соглашению между польским оружейным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и Укроборонпромом.

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Это только начало сотрудничества

В настоящее время на предприятии занимаются ремонтом, обслуживанием, поддержкой боеспособности и восстановлением до полного рабочего состояния танков Т-64. Но это только начало.

В дальнейшем сотрудничестве планируют обслуживать также танки Т-72 и PT-91, которые нам раньше передала Польша. Кроме того, рассматривают возможность совместно работать над обслуживанием танков Leopard 2, которые наша страна получила в рамках "танковой коалиции".

Благодаря реализованной программе модернизации танков Leopard 2A4 к стандарту 2PL для нужд польской армии компания получила необходимые знания, технические средства и опыт в этой области.

– отмечают в сообщении.

Польша заказала для Украины бронетранспортеры

Отметим, что накануне стало известно о том, что Польша для украинской армии заказала 100 бронетранспортеров Rosomak. Позже стало известно, что их наши защитники получат больше.

Спикер правительства Петр Мюллер отметил, что на самом деле их будет 150. В твитере он добавил, что нам передадут еще 3 огневых модуля RAK и 100 ракетных комплексов PIORUN.

Добавим, что Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве. Он предполагает восстановление нашего государства. Кроме того, оба государства займутся совместным изготовлением 125-миллиметровых танковых боеприпасов.

Мы напоследок напомним вам, что наши защитники продолжают уничтожать врага с помощью техники, предоставленной партнерами. Так, бойцы рассказали о работе чешского РСЗО RM-70 Vampir. Они заметили, что если сравнивать с "Градом", то ощущения такие, будто из советской машины пересаживаешься на иномарку.