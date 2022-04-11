Танкист Рыцарей Зимнего похода с перебитыми ногами вырвался от россиян и дополз до своих

Сергей из 28-й отдельной механизированной бригады Рыцарей Зимнего похода подорвался на российской мине. С перебитыми ногами он дополз до своей роты, ведь у него было непреодолимое желание выжить.

Сергей механик танка Т-64. В тот день он во второй раз заходил в разбитый россиянами поселок на Юге Украины.

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Танк наехал на мину – боец ​​чудом остался жив. Когда он пришел в себя, то понял, что надо срочно убираться.

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Раненый Сергей смог вылезти из танка, отползти несколько метров к обочине дороги и скатиться с нее. Услышав очередные взрывы, выстрелы и грохот приближающегося вражеского танка, сообразительный воин начал рыть землю руками, разгребать под собой ил и старые листья, зарываясь в них все глубже и глубже.

Подъехав поближе, оккупанты рассмотрели взорванный Т-64, поврежденную часть и открытые люки. Украинский боец ​​понимал, что если его найдут, то живым не оставят.

Боевики уехали, но снова начался бой. Закрепившись в деревне, россияне беспрестанно били в сторону украинской армии, которая сейчас наступает на Юге страны.

Украинский танкист почти сутки скрывался от врагов без связи, еды и воды и с изуродованными ногами. Страдая от боли, лихорадки и жажды, он думал только об одном – выбраться и выжить, несмотря ни на что.

В бригаде думали, что их танкист погиб

Укрываясь от постоянных обстрелов и беспилотников, прочесывавших территорию, Сергей одолел около 6 километров. Взобравшись на холм, мобильный телефон нашел связь – танкист дозвонился своим, объяснил где он и из последних сил продолжал ползти в сторону ожидаемой помощи.

Побратимы вовремя успели – они забрали Сергея, когда у него уже не было сил даже говорить. Его увезли и передали медикам.

О нем думали, что он 200-й, а он километр за километром на локтях, коленях, с перебитыми ногами полз к своим... Вокруг него только российская техника и солдаты и то, что они приносят на нашу землю: пожарища и уничтожение, сожженные автомобили и разбитые дома местных жителей. В середине него – жгучая боль от ранения и еще более жгучее желание выжить несмотря ни на что,

– рассказали в бригаде.

Сергей уже пришел в себя. Сейчас он спокойно рассказывает о своем спасении, не жалуется на боли в ногах и на инвалидную коляску. Единственное из-за чего расстраивается, так это из-за прогноза врача – ходить воин сможет не раньше, чем через полгода, а "российская сволочь до сих пор здесь".

Но танкист убежден, что украинской армии удастся уничтожить врага и вернуть все наши земли гораздо раньше, чем врач позволит ему снова встать на ноги.

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