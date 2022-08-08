Огласили приговор российскому танкисту, выстрелившему по многоэтажке Чернигова

Деснянский районный суд вынес приговор российскому танкисту Михаилу Куликову, который в феврале попал в многоэтажку на окраине Чернигова. Куликова приговорили к 10 годам заключения.

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Также с подсудимого взыщут процессуальные расходы на сумму 26 600 гривен. Судебный процесс над Куликовским начался в июне, он утверждал, что стрелять по многоэтажке ему приказал командир.

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За что осудили Куликова

Российских танкистов Куликова и Щеткина взяли в плен украинские военные еще 26 февраля на окраине Чернигова.

В подозрении говорится, что перед этим Щеткин ехал на танке по улице Кольцевой в Чернигове в направлении Александровки. Он отдал приказ Куликову развернуть башню танка и выстрелить по жилому многоэтажному дому.

Этот приказ Куликов выполнил. Выстрелом из танка он попал в квартиру на десятом этаже. Снаряд уничтожил витражное окно в комнате, окно на кухне, балкон, повредил перекрытие пола, потолки балкона и кухни, межкомнатную перегородку, а также газовый котел и радиаторы отопления.

К слову, майора Леонида Щеткина уже обменяли.

Ранее Киевский апелляционный суд изменил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину с пожизненного заключения на 15 лет лишения свободы.

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