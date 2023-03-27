Видео мощного уничтожения захватчиков было опубликовано в Министерстве обороны Украины. На одном из восточных направлений произошло ожесточенное сражение украинских танкистов и вражеских противотанкистов.

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Украинские бойцы разгромили окупантов

В результате адского боя статистика врагов пополнилась еще несколькими единицами личного состава и техники.

Бой украинских танкистов с противником: видео 18+

Напомним, что Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали еще 610 российских окупантов. Следовательно, с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли 171 160 захватчиков.

Стоит также добавить, что кроме личного состава враг теряет много техники. В частности, с 24 февраля 2022 года вражеская армия потеряла: