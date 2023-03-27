Видео мощного уничтожения захватчиков было опубликовано в Министерстве обороны Украины. На одном из восточных направлений произошло ожесточенное сражение украинских танкистов и вражеских противотанкистов.
Кстати говоря В России уволили генерала, который обеспечил оккупантам большие потери под Угледаром, – СМИ
Украинские бойцы разгромили окупантов
В результате адского боя статистика врагов пополнилась еще несколькими единицами личного состава и техники.
Бой украинских танкистов с противником: видео 18+
Напомним, что Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали еще 610 российских окупантов. Следовательно, с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли 171 160 захватчиков.
Стоит также добавить, что кроме личного состава враг теряет много техники. В частности, с 24 февраля 2022 года вражеская армия потеряла:
- Танцев – 3595;
- боевых бронированных машин – 6 953;
- артиллерийских систем – 2 638;
- РСЗО – 523;
- средств ПВО – 277;
- самолетов – 305;
- вертолетов – 291;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2216;
- крылатых ракет – 911;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5493;
- специальной техники – 285.