Відео потужного знищення загарбників опублікували у Міністерстві оборони України. На одному зі східних напрямків відбувся запеклий бій українських танкістів та ворожих протитанкістів.

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Українські бійці розгромили окупантів

У результаті пекельного бою статистика ворогів поповнилась ще кількома одиницями особового складу та техніки.

Бій українських танкістів з противником: відео 18+

Нагадаємо, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 610 російських окупантів. Відтак, з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 171 160 загарбників.

Варто також додати, що, окрім особового складу, ворог втрачає багато техніки. Зокрема, з 24 лютого 2022 року ворожа армія втратила: