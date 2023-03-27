Відео потужного знищення загарбників опублікували у Міністерстві оборони України. На одному зі східних напрямків відбувся запеклий бій українських танкістів та ворожих протитанкістів.
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Українські бійці розгромили окупантів
У результаті пекельного бою статистика ворогів поповнилась ще кількома одиницями особового складу та техніки.
Бій українських танкістів з противником: відео 18+
Нагадаємо, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 610 російських окупантів. Відтак, з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 171 160 загарбників.
Варто також додати, що, окрім особового складу, ворог втрачає багато техніки. Зокрема, з 24 лютого 2022 року ворожа армія втратила:
- Танків – 3 595;
- бойових броньованих машин – 6 953;
- артилерійських систем – 2 638;
- РСЗВ – 523;
- засобів ППО – 277;
- літаків – 305;
- гелікоптерів – 291;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 216;
- крилатих ракет – 911;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493;
- спеціальної техніки – 285.