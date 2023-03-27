Відразу ж обмовимося, що достеменно не можемо бути впевненими у звільненні. Про те, що Мурадова прибрали з посади командувача Східного угруповання військ повідомили самі воєнкори. Але навіть вони зазначають, що на офіційному рівні це ніхто не підтвердив, передає 24 Канал.

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Цікаво, що російські ЗМІ просто подають факт звільнення. Ба більше, наголошують на певних успіхах "Сходу" на Запорізькому напрямку. І просто констатують, що угруповання "мало серйозні проблеми у рамках наступу біля Вугледара". Ну ви розумієте, колосальні втрати біля Вугледара вони називають "серйозними проблемами". Сама ж новина про звільнення розлетілася російськими пабліками 26 березня.

Мурадова критикували "лідери думок"

І поки журналісти намагаються якось відбілити Мурадова, так звані "лідери думок" свого часу його щедро критикували. Вони звинувачували командувача у провальних операціях у війні проти України. Зокрема, на Вугледарському напрямку.

Мурадова також називають "м'ясником". Причиною цього стали колосальні втрати, яких його підрозділи зазнавали. Причому мовиться як про живу силу, так і про техніку. А серед останніх значних провалів варто відзначити розгром ворога поблизу Вугледара. Там нашим захисникам вдалося ліквідувати дві елітні бригади морської піхоти. Також у ворога стало на понад 100 одиниць техніки менше.



Колись Путін підпускав своїх посіпак настільки близько / Фото росЗМІ

Відправляв йти по мінних полях

Власне, Мурадов віддав наказ свої військовим йти на Вугледар. Зауважимо, що на той момент напрямок був щедро всіяний мінами. І це свого часу підтвердив Олексій Дмитрашківський, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

До слова, про це писали навіть російські пабліки. У повідомленнях йшлося про те, що Мурадов "без обмежень людей і техніку спалює на Вугледарському напрямку". І що попри це окупантам не вдалося просунутися. Ба більше, вони навіть не воювали там. А все тому, що їх щоразу палили "на марші, або вони самі мінними полями йшли".

Але і це ще не все. Мурадова вважають причетним до ще однієї провальної операції окупантів. Так, під Павлівкою на Донеччині загинули сотні загарбників, зокрема морські піхотинці.

Цікаво, що серед критиків керівництва Мурадова були вагнерівці. Один з неофіційних телеграм-каналів найманців погрожував, що відправить командувача на "концерт Кобзона". Таку розправу йому пообіцяли за те, що він собі відсиджується у штабі, поки на вірну загибель відправляє одну колону росіян за іншою.

Коротко про Мурадова