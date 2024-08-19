В частности, речь идет о танках Challenger 2. Кадры их использования в операции в Курской области ранее появлялись в сети. Смотрите также Когда Россия может попытаться отбить Курщину: военный обозреватель сказал, от чего это зависит Как Великобритания поддерживает Украину О том, что Великобритания позволяет ВСУ использовать свое оружие на российской территории, заявили официальные лица Великобритании.

Не будем уклоняться от идеи использования британского оружия в России как части обороны Украины. Мы не хотим никакой неопределенности или нервозности по поводу поддержки Великобритании в этот критический момент, и половинчатый или неопределенный ответ мог бы указывать на это. Мы должны гордиться тем, что мы пожертвовали то, что помогает Украине в ее обороне,

- сказал британский чиновник.

В издании The Sunday Times добавили, что Великобритания продолжает активно помогать Украине: экс-министр обороны Грант Шеппс проведет тур по столицам Европы, где будет призывать и в дальнейшем поддерживать Украину, министр обороны Джон Гили и министр иностранных дел Дэвид Лемми создали совместное "украинское" подразделение, а премьер-министр Кир Стармер поручил Совету нацбезопасности разработать планы по предоставлению более широкого спектра поддержки.

"Речь идет не только о военной поддержке, но и о промышленной, экономической и дипломатической", – пишет издание со ссылкой на британское Минобороны.

Британцы, к слову, считают, если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится на этом. Впрочем, экономические последствия этого – огромные. "Мы все видели, как сильно пострадала Великобритания, когда он начал вторжение", - добавили в спецслужбе.

Единственное, что Украина не может использовать на территории России, – это крылатая ракета Storm Shadow. Это оружие – совместная разработка Великобритании, США и Франции, а Вашингтон и Париж, которые опасаются дальнейшей эскалации, еще не предоставили такого разрешения.

В то же время западные аналитики считают, что Путин сможет осуществлять контратаки на Курщине не раньше конца октября 2024 года. Там также считают, Украина не будет проявлять желание удерживать российские территории.