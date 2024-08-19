Зокрема, йдеться про танки Challenger 2. Кадри їхнього використання в операції на Курщині раніше з'являлися у мережі. Дивіться також Коли Росія може спробувати відбити Курщину: військовий оглядач сказав, від чого це залежить Як Велика Британія підтримує Україну Про те, що Велика Британія дозволяє ЗСУ використовувати свою зброю на російській території, заявили офіційні особи Великої Британії.

Не будемо ухилятися від ідеї використання британської зброї в Росії як частини оборони України. Ми не хочемо жодної невизначеності або нервозності з приводу підтримки Великої Британії в цей критичний момент, і половинчаста або невизначена відповідь могла б вказувати на це. Ми повинні пишатися тим, що ми пожертвували те, що допомагає Україні в її обороні,

— сказав британський посадовець.

У виданні The Sunday Times додали, що Велика Британія продовжує активно допомагати Україні: ексміністр оборони Грант Шеппс проведе тур столицями Європи, де закликатиме й надалі підтримувати Україну, міністр оборони Джон Гілі та міністр закордонних справ Девід Леммі створили спільний "український" підрозділ, а прем'єр-міністр Кір Стармер доручив Раді нацбезпеки розробити плани з надання ширшого спектра підтримки.

"Йдеться не тільки про військову підтримку, а й про промислову, економічну та дипломатичну", – пише видання із посиланням на британське Міноборони.

Британці, до слова, вважають, якщо Путін доб'ється успіху в Україні, він не зупиниться на цьому. Втім, економічні наслідки цього – величезні. "Ми всі бачили, як сильно постраждала Велика Британія, коли він розпочав вторгнення", — додали у спецслужбі.

Єдине, що Україна не може використовувати на території Росії, – це крилата ракета Storm Shadow. Ця зброя – спільна розробка Великої Британії, США і Франції, а Вашингтон та Париж, які побоюються подальшої ескалації, ще не надали такого дозволу.

Водночас західні аналітики вважають, що Путін зможе здійснювати контратаки на Курщині не раніше кінця жовтня 2024 року. Там також вважають, Україна не виявлятиме бажання утримувати російські території.