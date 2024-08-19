За прогнозами західних ЗМІ, Кремль може контратакувати у Курській області наприкінці жовтня 2024 року. Проте на думку ізраїльського військового оглядача Давида Шарпа, якою він поділився з 24 Каналом, розвиток події залежатиме від пріоритетів України та Росії, а також їхніх можливостей залучити певні резерви.

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Виключно воєнний підхід працює рідко

З погляду Кремля, можливо, йому і не потрібно поспішати звільняти Курську область. Якщо враховувати воєнні аспекти, то, на думку Шарпа, противнику імовірно варто потроху збирати сили та максималізувати просування на Покровському напрямку, поступово блокуючи можливості українських сил рухатись на Курщині.

Якщо українське командування не залучить великі резерви, то на певному етапі ситуація збалансується і просування припиниться. Далі росіяни будуть діяти з погляду на воєнні пріоритети,

– підкреслив військовий оглядач.

Проте оскільки політика та війна пов'язані напряму, тому, за його словами, виключно воєнний підхід працює дуже рідко.

Для Путіна великий моральний удар те, що російську територію утримують українські сили. Публічний ляпас він вже отримав. Проте якщо українці не підуть з Курської області, то це вже стане перманентною резонансною ганьбою для нього,

– зауважив він.

Якби ЗСУ пішли з російської території, Кремль міг би оголосити, що це "перемога", що противник був "розбитий" і зазнав "великих втрат". Це дозволить росіянам принаймні компенсувати іміджеві збитки. Однак поки ЗСУ перебуває на території Курщині, Росія має визнавати, що мінімум кілька сотень квадратних кілометрів контролюється противником.

Ясності немає

Тому імовірно Кремль захоче у прискореному режимі витиснути українські сили з Курщини.

Тоді багато чого буде залежати від цілей українського командування. Утримування дуже довго російської території як гіпотетичного козиря в переговорах може призвести до серйозних втрат у тривалому режимі,

– підкреслив Давид Шарп.

Відповідно, якщо є бажання утримувати території, тоді зважуються плюси та мінуси. Або сили противника відвертаються від важливих напрямків, або більше доводиться відвертати власні сили, які необхідні на інших ділянках. Така ситуація, за його словами, має постійно моніториться.

"Теоретично росіяни можуть почати серйозні наступальні дії у жовтні. Однак наразі безумовної ясності, як все буде відбуватиметься, немає", – відзначив військовий оглядач.

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