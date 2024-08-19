По прогнозам западных СМИ, Кремль может контратаковать в Курской области в конце октября 2024 года. Однако по мнению израильского военного обозревателя Давида Шарпа, которым он поделился с 24 Каналом, развитие события будет зависеть от приоритетов Украины и России, а также их возможностей привлечь определенные резервы.

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Исключительно военный подход работает редко

С точки зрения Кремля, возможно, ему и не нужно спешить освобождать Курскую область. Если учитывать военные аспекты, то по мнению Шарпа, противнику вероятно стоит понемногу собирать силы и максимализировать продвижение на Покровском направлении, постепенно блокируя возможности украинских сил двигаться на Курщине.

Если украинское командование не привлечет большие резервы, то на определенном этапе ситуация сбалансируется и продвижение прекратится. Далее россияне будут действовать с точки зрения военных приоритетов,

– подчеркнул военный обозреватель.

Однако поскольку политика и война связаны напрямую, поэтому, по его словам, исключительно военный подход работает очень редко.

Для Путина большой моральный удар то, что российскую территорию удерживают украинские силы. Публичную пощечину он уже получил. Однако если украинцы не уйдут из Курской области, то это уже станет перманентным резонансным позором для него,

– отметил он.

Если бы ВСУ ушли с российской территории, Кремль мог бы объявить, что это "победа", что противник был "разбит" и понес "большие потери". Это позволит россиянам, по крайней мере, компенсировать имиджевые убытки. Однако пока ВСУ находится на территории Курщины, Россия должна признавать, что минимум несколько сотен квадратных километров контролируется противником.

Ясности нет

Поэтому вероятно Кремль захочет в ускоренном режиме вытеснить украинские силы с Курщины.

Тогда многое будет зависеть от целей украинского командования. Удерживание очень долго российской территории как гипотетического козыря в переговорах может привести к серьезным потерям в длительном режиме,

– подчеркнул Давид Шарп.

Соответственно, если есть желание удерживать территории, тогда взвешиваются плюсы и минусы. Или силы противника отвлекаются от важных направлений, или больше приходится отвлекать собственные силы, которые необходимы на других участках. Такая ситуация, по его словам, должна постоянно мониториться.

"Теоретически россияне могут начать серьезные наступательные действия в октябре. Однако пока безусловной ясности, как все будет происходить, нет", – отметил военный обозреватель.

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