Ведомство сообщило детали встречи министра обороны Украины с заместителем помощника Государственного секретаря – директором Бюро по вопросам Европы и Евразии Государственного департамента США.
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Говорили о встрече Зеленского и Байдена
Собеседники подробно обсудили военно-политическую составляющую повестки дня визита Владимира Зеленского в США. В частности, обратили внимание на расширение двух- и многосторонней договорно-правовой базы и отдельные вопросы военно-технического сотрудничества.
В то же время Кент в интервью одному из телеканалов заявил, что прибыл в Украину на 2 недели. В планах заместителя Госсекретаря США провести ряд встреч, которые откладывали из-за пандемии коронавируса.
Встреча Зеленского и Байдена в США: что известно
- Байден пригласил Зеленского в Белый дом в разговоре 7 июня. Позже стало известно, что встреча президентов состоится в конце июля 2021 года.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, политики обсудят прежде всего вопросы безопасности.
- В то же время украинский лидер заявил, что хочет услышать от американского коллеги больше конкретики.
- Недавно некоторые СМИ сообщили, что визит Зеленского в США в июле отменили якобы из-за смены руководства "Нафтогаза".
- Однако в Офисе Президента заверили, что визит обязательно состоится, сейчас идет подготовка к нему.