Відомство повідомило деталі зустрічі міністра оборони України з заступником помічника Державного секретаря – директором Бюро з питань Європи та Євразії Державного департаменту США.
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Говорили про зустріч Зеленського та Байдена
Співрозмовники детально обговорили воєнно-політичну складову порядку денного візиту Володимира Зеленського до США. Зокрема, звернули увагу на розширення дво- та багатосторонньої договірно-правової бази та окремі питання військово-технічного співробітництва.
Водночас Кент в інтерв'ю одному із телеканалів заявив, що прибув в Україну на 2 тижні. У планах заступника Держсекретаря США провести низку зустрічей, які відкладали через пандемію коронавірусу.
Зустріч Зеленського та Байдена у США: що відомо
- Байден запросив Зеленського в Білий дім під телефонної розмови 7 червня. Пізніше стало відомо, що зустріч президентів відбудеться наприкінці липня 2021 року.
- За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, політики обговорять насамперед питання безпеки.
- Водночас український лідер заявив, що хоче почути від американського колеги більше конкретики.
- Нещодавно деякі ЗМІ повідомили, що візит Зеленського до США у липні скасували начебто через зміну керівництва "Нафтогазу".
- Однак в Офісі Президента запевнили, що візит обов'язково відбудеться, наразі триває підготовка до нього.