Відомство повідомило деталі зустрічі міністра оборони України з заступником помічника Державного секретаря – директором Бюро з питань Європи та Євразії Державного департаменту США.

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Говорили про зустріч Зеленського та Байдена

Співрозмовники детально обговорили воєнно-політичну складову порядку денного візиту Володимира Зеленського до США. Зокрема, звернули увагу на розширення дво- та багатосторонньої договірно-правової бази та окремі питання військово-технічного співробітництва.

Водночас Кент в інтерв'ю одному із телеканалів заявив, що прибув в Україну на 2 тижні. У планах заступника Держсекретаря США провести низку зустрічей, які відкладали через пандемію коронавірусу.

Зустріч Зеленського та Байдена у США: що відомо