Таран – на своем месте, – Шмыгаль о министре обороны

СМИ предполагали, что кресла осенью могут шататься сразу под несколькими министрами правительства Дениса Шмыгаля. Среди потенциальных кандидатов на выход называли и министра обороны Андрея Тарана. Сам премьер считает, что глава Минобороны находится на своем месте.

Об этом глава Кабмина сообщил во время часа вопросов к правительству 10 сентября. У Шмыгаля поинтересовались его оценкой расследований по схемам с закупками питания для военнослужащих.

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Таран – абсолютно профессиональный человек, – Шмыгаль

Относительно господина министра обороны, он, конечно же, на своем месте. Абсолютно профессиональный человек, профессиональный военный, пользуется уважением армии и прошел соответствующий путь к этой позиции,

– заметил Шмыгаль.

Относительно возможных злоупотреблений, то, по словам премьера, оценку им должны предоставлять правоохранительные органы, а впоследствии и суд.

В команде Зеленского ищут замену трем министрам

Отметим, что ранее "Украинская правда" сообщила, что в команде Зеленского ищут замену сразу трем министрам. Говорится именно о главе Минобороны Андрее Таране. Также под вопросом работа министра соцполитики Марины Лазебной и вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

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Арахамия подтвердил, что в отставку могут уйти 3 – 4 чиновника

Подтвердил предположение и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он отметил, что в отставку могут отправить 3 или 4 министров. Более того, половину кандидатов на замену уже нашли.