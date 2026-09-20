Россия начала тотальную войну против логистики Украины и готовит диверсии в НАТО, – офицер ВСУ

Оккупационные войска изменили тактику и приступили к целенаправленному уничтожению гражданских путей снабжения, складов и автозаправочных станций. В то же время агрессор планирует гибридные атаки на соседние европейские государства и вновь прибегает к ядерному шантажу.

О новой стратегии противника 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ Тарас Березовец. По его словам, главная цель российского Генштаба заключается в полном разрушении маршрутов, по которым поступает помощь от западных союзников.

Удар по логистике больших городов и производству в Алабуге

Эксперт пояснил, что россияне пытаются парализовать логистику в больших городах и на трассах, ведущих к западной границе.

Уничтожение АЗС, а также другой логистики, которая обеспечивает в первую очередь военные поставки в Украину, – это часть их новой стратегии. Противодействовать этому можно только путем наращивания производства средств воздушного перехвата, дронов-перехватчиков, ракет-перехватчиков и других средств ПВО,

– подчеркнул Березовец.

Враг активно наращивает выпуск беспилотников на заводе в Алабуге, который стал сердцем российской военной промышленности. Чтобы защитить этот объект, туда стягивают системы ПВО с других участков фронта. Оккупанты уже способны проводить комбинированные атаки, применяя около тысячи средств нападения одновременно.

Ядерный шантаж и угроза для стран Балтии

Анализируя последние заявления Кремля, военнослужащий отметил, что общая цель Владимира Путина остается неизменной – полная капитуляция и уничтожение украинской государственности. Захват Донбасса является лишь первым этапом, после которого планируется оккупация всей Левобережной Украины. Из-за отсутствия реальных успехов на фронте российский диктатор вновь преследует идею применения тактического ядерного оружия непосредственно на линии соприкосновения с помощью САУ "Гвоздика" или "Пион". Однако страх перед ответом Запада и предупреждения со стороны Китая и Индии пока удерживают его от этого шага.

К слову. Полное интервью Тараса Березовца читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Показательные удары по контрольно-пропускным пунктам и пролеты дронов над территорией НАТО являются элементом запугивания Запада. Березовец предупредил о вероятной подготовке провокаций с привлечением диверсионно-разведывательных групп на границах со странами Балтии.

"Когда ты посылаешь дрон в Литву и все спецслужбы отвлекаются, это идеальный момент для прорыва ДРГ. Скрытые склады российского оружия в лесах Эстонии, Латвии и Литвы вполне вероятны", – подытожил гость эфира.

Экономический террор как часть плана

Напомним, ранее мы писали, что Россия пытается уничтожить украинскую экономику, перенося войну с фронта в тыл. Президент Владимир Зеленский отмечал, что враг целенаправленно сжигает склады с продуктами, фармацевтические предприятия и объекты энергетики.

Как объяснял военный обозреватель Денис Попович, прицельные удары по автозаправочным станциям создают искусственный дефицит топлива, что затрудняет работу не только частного транспорта, но и экстренных служб.