Запад хочет перенять подобный опыт: как Украина противостоит российским реактивным дронам

Россия прекратила выпуск обычных "Шахедов" и перешла на производство скоростных реактивных беспилотников с дальностью полета более тысячи километров. В ответ украинские специалисты уже создали и испытывают специальные средства для перехвата этих целей.

Как отметил в эфире "24 Канала" подполковник ВСУ Тарас Березовец, противостояние с врагом окончательно превратилось в гонку технологий. По оценкам военных и политиков, активные боевые действия могут продолжаться как минимум до 2028 года.

Новая тактика врага и ответ Украины

Оккупанты сосредоточили усилия на производстве реактивных дронов "Геран-5", которые оснащены боевой частью весом 90 килограммов. Враг пытается наносить удары по логистическим объектам вплоть до границы с Польшей, чтобы продемонстрировать отсутствие безопасного тыла в Украине.

Однако у украинских разработчиков уже есть технические решения для уничтожения таких угроз.

Решение этой проблемы уже найдено. Некоторые образцы находятся на заключительной стадии испытаний. Для того чтобы масштабировать его, требуется определенное время. Речь идет о месяцах,

– Тарас Березовец, подполковник ВСУ.

Он также напомнил об успешных ударах отечественных средств по объектам на территории России на расстоянии 3000 километров и об историческом сражении, когда украинский морской беспилотник впервые в мире уничтожил вражеский аппарат.

Обмен опытом с союзниками

Западные партнеры внимательно следят за этой борьбой. Издание Financial Times сообщает, что Москва может передать технологии производства ракетодронов Ирану. Именно поэтому США и другие союзники заинтересованы в поставках Украине ракет-перехватчиков, чтобы взамен получить реальный боевой опыт противодействия российско-иранским беспилотникам.

Напомним, ранее мы писали, что Россия готовит целую линейку новых скоростных целей, среди которых "Бандероль" и "Гербера-5". Как объяснял Кирилл Буданов, сейчас в воздухе идет стандартное состязание между реактивными беспилотниками и дронами-перехватчиками. Поэтому украинские военные активно тестируют разработки нескольких отечественных компаний, чтобы создать эффективную и недорогую систему малой противовоздушной обороны.