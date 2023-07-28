Об этом заявил глава благотворительного фонда "Вернись живым". Тарас Чмут ответил, чего не хватает Украине.

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"Нужны мотивированные, здоровые и обученные люди"

У всего есть своя цена. Цена скорости – это человеческая жизнь. Готовы ли мы пожертвовать 50 тысячами наших мужчин и женщин для того, чтобы кто-нибудь в телевизоре посмотрел на скорость смены линий на карте? Вот потому есть, как есть,

– подчеркнул Чмут.

Так что есть та скорость, которую ВСУ могут себе позволить теми силами и средствами, которые у них есть. При этом было бы у нас сейчас 100 танков Abrams – ничего бы не изменилось, убежден военный эксперт.

"Есть позиции, которые в принципе нужны для войны, независимо от того, наступаете ли вы или обороняетесь. И это все Украина плюс-минус единственным голосом называет – это боеприпасы, бронетехника, авиация. Это три кита, которые нам нужны с точки зрения западной помощи или закупок", – отметил ветеран АТО.

Кроме того, подчеркнул, что нужны люди, с ними уже проблема.

Нам нужны мотивированные, здоровые и обученные люди. И мы понимаем, что match (пересечение) этих трех позиций – это, скорее всего, экономически успешный человек, создающий экономику в стране, приносящий добавленную стоимость. И когда мы его забираем в армию, то мы не просто получаем минус один из экономики, это минус два, потому что он в армии будет потреблять ресурс, а войны ведутся экономиками. И здесь сложная дилемма: что важнее, война или экономика? Экономика для войны или война для экономики?

– отметил глава фонда "Вернись живым".

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