Про це заявив очільник благодійного фонду "Повернись живим". Тарас Чмут також відповів, чого не вистачає Україні.

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"Потрібні мотивовані, здорові й навчені люди"

У всього є своя ціна. Ціна швидкості – це людські життя. Чи готові ми пожертвувати 50 тисячами наших чоловіків і жінок для того, щоб хтось в телевізорі подивився на швидкість зміни ліній на карті? От тому є, як є,

– підкреслив Чмут.

Тож є та швидкість, яку ЗСУ можуть собі дозволити тими силами і засобами, що в них є. При цьому було б у нас зараз 100 танків Abrams – нічого б не змінилося, переконаний військовий експерт.

"Є позиції, які в принципі потрібні для війни, незалежно від того, наступаєте ви чи обороняєтесь. І це все Україна плюс-мінус єдиним голосом називає – це боєприпаси, бронетехніка, авіація. Це три кити, які нам потрібні з точки зору західної допомоги або закупівель", – зазначив ветеран АТО.

Окрім того, наголосив, що загалом потрібні люди, з ними вже проблема.

Нам треба мотивовані, здорові й навчені люди. І ми розуміємо, що match (перетин) цих трьох позицій – це, скоріше за все, економічно успішна людина, яка створює економіку в країні, приносить додану вартість. І коли ми її забираємо в армію, то ми не просто отримуємо мінус один з економіки, це мінус два, бо вона в армії споживатиме ресурс, а війни ведуться економіками. І тут складна дилема: що важливіше, війна чи економіка? Економіка для війни чи війна для економіки?

– зазначив голова фонду "Повернись живим".

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