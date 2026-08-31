Осколок убил его на месте: в Киевской области прощаются с главой Дмитровской общины Тарасом Дидичем

В понедельник, 31 августа, в Дмитровке Киевской области прощаются с главой общины Тарасом Дидичем. Он погиб, приехав на помощь людям после российского удара по складам.

О ходе событий на церемонии прощания сообщают журналисты hromadske.

Как Тараса Дидича проводили в последний путь?

На прощание с главой общины пришло около 100 человек. Провести Тараса Дидича в последний путь также можно в сельсовете и в церкви. Похоронят погибшего на местном кладбище.

Как рассказал мэр Бучи Анатолий Федорук, Тарас Тарасович приехал на место ночного удара по складам в селе Мила, "чтобы быть рядом с людьми и помочь". Чиновник лично руководил работами на месте происшествия, однако получил смертельное осколочное ранение.

Он приехал на собственном автомобиле, к сожалению, там и погиб. Один из осколков убил его на месте,

– отметил министр инфраструктуры Украины Николай Калашник.

Вместе с Дидичем тогда дежурила команда местных спасателей, которая направлялась к местам возгорания, чтобы ликвидировать пожары. Ранее Дмитровская община приобрела для таких случаев специальный автомобиль с цистерной вместимостью 8 кубометров воды.

Церемония прощания с главой Дмитровской ОТГ: смотрите видео на Новини.Live

Калашник также добавил, что более трех десятилетий Дидич жил и работал в Дмитровской общине. По его словам, он прилагал усилия для привлечения инвестиций, открытия новых школ и развития общины, стремясь сделать свою жизнь содержательной и полезной для людей.

Министр инфраструктуры подчеркнул, что Дидич "любил и продолжает любить с небес свои населенные пункты. Людей, которые его так ценили и поддерживали. […] Это действительно герой наших дней, наш друг, товарищ, который показал, как нужно любить свою Родину…".

Прощание с Тарасом Дидичем: смотрите фото hromadske

Напомним, в результате атаки известно о 38 погибших и 20 пострадавших, среди которых двое детей. Еще четверо человек числятся пропавшими без вести. Основной удар пришелся на пансионат для пожилых людей.

СБУ возбудила уголовное дело по фактам преступления агрессии и халатного отношения к военной службе. По данным службы, 28 августа российская ракета "Герань-4" попала в склады с боеприпасами в селе Мила, вызвав вторичную детонацию. Было повреждено около 130 домов и других гражданских объектов.