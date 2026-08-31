Про перебіг подій з церемонії прощання повідомляють журналісти hromadske.

Як Тараса Дідича провели в останню путь?

На прощання з головою громади прийшло близько 100 людей. Провести Тараса Дідича в останню путь також можна в сільраді та у церкві. Поховають загиблого на місцевому кладовищі.

Як розповів мер Бучі, Анатолій Федорук, Тарас Тарасович приїхав на місце нічного удару по складах у селі Мила, "щоб бути поруч із людьми та допомогти". Посадовець особисто керував роботами на місці події, однак отримав смертельне осколкове поранення.

Він приїхав власною автівкою, на жаль, там і загинув. Один з уламків убив його на місці,

– зазначив міністр інфраструктури України Микола Калашник.

Разом із Дідичем тоді чергувала команда місцевих надзвичайників, яка слідувала на місця загоряння, щоб ліквідувати пожежі. Раніше Дмитрівська громада придбала для таких випадків спеціальний автомобіль із цистерною місткістю 8 кубометрів води.

Церемонія прощання з головою Дмитрівської ОТГ: дивіться відео Новини.Live

Калашник також додав, що понад три десятиліття Дідич жив і працював у Дмитрівській громаді. За його словами, він докладав зусиль для залучення інвестицій, відкриття нових шкіл і розвитку громади, прагнучи зробити своє життя змістовним і корисним для людей.

Міністр інфраструктури наголосив, що Дідич "любив і продовжує любити з небес свої населені пункти. Людей, які його так цінували й підтримували. […] Це дійсно герой сьогодення, наш друг, товариш, який показав, як потрібно любити свою Батьківщину…".

Прощання з Тарасом Дідичем: дивіться фото hromadske

Нагадаємо, внаслідок атаки відомо про 38 загиблих і 20 постраждалих, серед яких двоє дітей. Ще четверо людей вважаються зниклими безвісти. Основний удар припав на пансіонат для літніх людей.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактами злочину агресії та недбалого ставлення до військової служби. За даними служби, 28 серпня російський "Герань-4" влучив у склади з боєприпасами в селі Мила, спричинивши вторинну детонацію. Було пошкоджено близько 130 будинків та інші цивільні об'єкти.