Должны были утвердить три года назад: Тарас Кремень рассказал о норме языкового закона

Правительство должно было утвердить до 16 января 2020 года одну из норм языкового закона, но не сделало этого до сих пор. Все остальное, предусмотренное языковым законом, выполнено в срок.

Государственная программа содействию овладению украинским языком как государственным до сих пор не утверждена. Об этом Тарас Кремень, уполномоченный по защите государственного языка, рассказал в интервью "Укринформу".

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Когда примут программу

Я верю, что в ближайшее время это будет сделано, потому что это жизненная необходимость, это наш воздух, признак нашей идентичности,

– подчеркнул Тарас Кремень.

Он сообщил, что на заседании профильного комитета по гуманитарной и информационной политике проект этой государственной программы уже утвержден. Комитет обратился в Кабмин, чтобы утвердить этот документ.

Как государство способствует развитию украинского языка

С июня 2021 года подготовлено и утверждено 77 местных программ содействия овладению украинским языком как государственным.

18 из них – областные программы, предусматривающие деньги на:

организацию языковых курсов;

закупку книг;

проведение конкурсов знатоков украинского языка;

обеспечение образовательного процесса для представителей разных сфер, в том числе коммунальных.

Программы содействия овладению украинским языком как государственным утвердили и отдельные общины, в частности те, которые были под российской оккупацией или оккупированы сейчас. Речь идет о Мариупольской и Бахмутской общинах, а также общинах Херсонской области.

Кремень отметил: Мариупольская община сейчас разбросана по всему миру, Бахмутская объединенная территориальная община приняла такое решение, несмотря на бои, а на деоккупированных территориях Херсонщины каждая община решила развивать украинский.

Курсы украинского и продвижение языка в мире

Развитие сети бесплатных курсов украинского языка является приоритетом. С начала полномасштабного вторжения на территории Украины организовали более 500 таких локаций. За границей таких локаций десятки, их посещают как украинцы, так и граждане других государств.

Задача государства сегодня – усилить это путем утверждения государственной целевой программы и организации бесплатных курсов за счет госбюджета. Это очень важно. Я не знаю страны в мире, где не работают государственные языковые курсы,

– говорит Тарас Кремень.

Еще при ведущих университетах должны заработать украиноведческие студии. Интерес иностранных студентов к украинскому уполномоченный объясняет просто: "стало престижно и модно владеть языком несгибаемой нации". В планах открыть кафедры украинского в каждой стране ЕС.

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Диктант, который пишет вся страна

В четверг 27 октября в очередной раз состоялся радиодиктант национального единства. Как Украина писала диктант в этом году – читайте на нашем сайте.