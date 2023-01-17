Погиб за 3 дня до 19-летия: в боях полег Тарас Стахов из Ивано-Франковской области

В воскресенье, 15 января, недалеко от Бахмута погиб украинский воин Тарас Стахов. Герой родом из Ивано-Франковской области. 18 января ему должно было исполниться 19 лет.

Украинский защитник полег в бою у Опытного. Об этом сообщили в ОО "Незламна нація", пишет 24 Канал.

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Что известно о погибшем воине

15 января 2023 года в ходе выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Опытное, что неподалеку от Бахмута, погиб член нашей организации, наш друг и побратим Стахов Тарас – "Стах". Он не дожил до своего 19-летия три дня,

– отмечали в общественной организации.

Тарас присоединился к организации за несколько дней до полномасштабного вторжения. Он очень хотел поучаствовать в военно-исторической реконструкции и активно к этому готовился. Однако из-за войны не сложилось.

С первого дня он активно включился в работу Штаба Обороны Прикарпатья, осенью отправился на фронт,

– отметили в ОО "Незламна нація".

Тарас Стахов учился на втором курсе факультета иностранных языков в ЧНУ. Это Суспільному подтвердила декан Ирина Осовская.

С начала полномасштабной войны Тарас участвовал в охране публичного порядка. К ВСУ присоединился в июне 2022 года.

Погибшие на фронте украинские защитники: последние новости

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24 канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя.