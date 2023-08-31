Подозревают в растрате 62 миллионов: какую меру пресечения избрал ВАКС чиновнику Высоцкому
Источник:Центр противодействия коррупции
Замглавы Минагрополитики Тараса Высоцкого подозревают в растрате более 62 миллионов гривен при закупке продуктов. ВАКС назначил ему залог в размере 805 тысяч гривен.
В четверг, 31 августа, состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда по делу чиновника Министерства аграрной политики Высоцкого. Кроме залога, служащему назначили ряд обязанностей, которые он должен соблюдать.
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Мера пресечения Высоцкому
Вынес соответствующее решение следователь судья ВАКС Олег Федоров по ходатайству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Собственно, Высоцкий должен внести залог в размере 805 200 гривен, а также, согласно наложенным обязанностям, до 24 октября 2023 года:
- прибывать к детективу, прокурору, суду;
- сообщать об изменении места жительства;
- воздержаться от общения со свидетелями и другим подозреваемым;
- сдать загранпаспорт.
Решение следователя судьи означает, что на данном этапе подозрение является обоснованным,
– написали в Центре противодействия коррупции.
Следует сказать, что прокурор просил взять Высоцкого под стражу с назначением залога в размере 4,9 миллиона гривен.
Больше о подозрении должностному лицу
- Кроме Высоцкого, 24 августа НАБУ и САП объявили о подозрении экс-заместителю министра экономики Александру Грибану. Антикоррупционные органы подозревают их обоих в растрате более 62 миллионов на продукты по завышенным ценам.
- В то же время, на судебном заседании сторона защиты Высоцкого настаивала, что он делал все правильно. В частности, привели его переписку за 4 апреля с работником Черкасской военно-гражданской администрации Романом Карманником.
- Тот писал следующее: "Нам звонят и говорят, что этой компании согласовали продажу, у них макароны по 60 гривен. Мы берем макароны вдвое дешевле", – на что Высоцкий ответил: "Если есть возможность брать дешевле, берите дешевле".