Об этом он рассказал в эфире 24 Канала.

Новая ахиллесова пята врага

Политолог Тарас Загородний считает, что этой зимой у Киева есть чем ответить на энергетический террор.

Проблема для россиян в том, что у Украины этой зимой есть возможность отвечать так, что неизвестно, кто кого заморозит быстрее,

– подчеркнул он

Помимо топливно-энергетического комплекса, украинские военные обнаружили еще одну критическую слабость агрессора – дата-центры. Именно они обеспечивают бесперебойную работу банковской системы, сбор налогов и онлайн-управление всем государством. По словам эксперта, если уничтожить хотя бы 10 таких объектов, неизвестно, смогут ли вообще функционировать российская экономика и государственный аппарат.

Удары на 2 500 километров

Отдельной целью остается нефтегазовая промышленность. Загородний обратил внимание на успешный "прилет на крупное газоперерабатывающее предприятие " "Газпрома" в Ханты-Мансийском автономном округе. Этот объект расположен в 2 500 километрах от украинской границы, и это уже второй мощный удар по сердцу российской энергетики после поражения мощностей в Новом Уренгое.

Золотое правило современной войны Украины против российского агрессора: в любой непонятной ситуации наноси удары по российским НПЗ,

– подытожил политолог.

"Нулевая стадия войны" в Европе

Террор против Украины не приносит желаемых результатов на фронте, поэтому Россия начинает атаковать Европу как слабое звено. Взрывы гражданских судов в Черном море и регулярные диверсии свидетельствуют о том, что на территории Европейского Союза уже продолжается "нулевая стадия войны". Загородний убежден, что европейские страны должны перестать искать оправдания и существенно увеличить финансовую помощь Киеву, ведь во время пандемии они смогли накопить 2 триллиона евро.

Напомним, ранее мы писали, что Украинские беспилотники уже провели атаку на дата-центры компании "Яндекс". Это вызвало масштабные сбои в работе такси, служб доставки и банковских приложений по всей России, поскольку вражеский "суверенный интернет" оказался крайне уязвим к физическому уничтожению серверов.