Про це він розповів в ефірі 24 Каналу.

Нова ахіллесова п'ята ворога

Політолог Тарас Загородній, цієї зими Київ має чим відповісти на енергетичний терор.

Проблема для росіян у тому, що в України цієї зими є можливість відповідати так, що невідомо, хто кого заморозить швидше,

– наголосив він

Окрім паливно-енергетичного комплексу, українські військові виявили ще одну критичну слабкість агресора – дата-центри. Саме вони забезпечують безперебійну роботу банківської системи, збір податків та онлайн-управління всією державою. За словами експерта, якщо знищити хоча б 10 таких об'єктів, невідомо, чи зможе взагалі функціонувати російська економіка та державний апарат.

Удари на 2 500 кілометрів

Окремою ціллю залишається нафтогазова промисловість. Загородній звернув увагу на успішний приліт по важливому газопереробному підприємству "Газпрома" в Ханти-Мансійському автономному окрузі. Цей об'єкт розташований за 2 500 кілометрів від українського кордону, і це вже другий потужний удар по серцю російської енергетики після ураження потужностей у Новому Уренгої.

Золоте правило сучасної війни України проти російського агресора: у будь-якій незрозумілій ситуації бий по російських НПЗ,

– підсумував політолог.

"Нульова стадія війни" в Європі

Терор проти України не дає бажаних результатів на фронті, тому Росія починає атакувати Європу як слабку ланку. Підриви цивільних суден у Чорному морі та регулярні диверсії свідчать про те, що на території Європейського Союзу вже триває "нульова стадія війни". Загородній переконаний, що європейські країни мають припинити шукати виправдання та суттєво збільшити фінансову допомогу Києву, адже під час пандемії вони змогли акумулювати 2 трильйони євро.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські безпілотники вже атакували дата-центри компанії "Яндекс". Це спричинило масштабні збої в роботі таксі, доставки та банківських застосунків по всій Росії, оскільки ворожий "суверенний інтернет" виявився вкрай вразливим до фізичного знищення серверів.