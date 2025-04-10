Президент США приостановил действие ранее введенных пошлин на 90 дней в отношении большинства стран мира, однако с Китаем он продолжил таможенную войну. По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, которым он поделился с 24 Каналом, эта ситуация, несмотря на ее сложность, выгодна Пекину.

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Трамп вернул Китай в большую игру

"Китай является великодержавной страной, у которой есть величие и его нужно поддерживать. Все это влияет на такие шаги Пекина", – подчеркнул инвестиционный банкир.

Однако с другой стороны в рамках глобального противостояния США и Китая, Трамп, по мнению Фурсы, делает Пекину невероятный подарок.

К слову. На фоне тарифной войны с Китаем Трамп неожиданно назвал Си Цзиньпина "другом" и признался, что готов встретиться с ним.

Недавно, по его мнению, было очевидным, что Китай прошел пик своего могущества и дальше будет терять влияние из-за демографических проблем, экономического спада. Также деньги начали вытекать из Китая и приходить в Индию.

В этот момент вдруг выныривает Трамп и начинает творить хаос, который возвращает Китай в большую игру как потенциального лидера, одновременно закапывая американцев,

– отметил инвестиционный банкир.

Поэтому Китай, эскалируя ситуацию и провоцируя Трампа, не хочет, по мнению Сергея Фурсы, чтобы президент США останавливался.

Пекин будет переживать экономическую боль, но Китай – автократическое государство, которое может справиться с этими проблемами. Однако демократической стране, как отметил инвестиционный банкир, преодолеть экономическою боль гораздо труднее.

Поэтому обостряя ситуацию тарифами, Китай просто ведет свою великодержавную игру.

Отметим, что во Всемирной торговой организации считают, что растущее противостояние по тарифам между США и Китаем, может привести к сокращению товарооборота между странами на 80%. В то же время американская и китайская экономики являются крупнейшими в мире и их двусторонняя торговля составляет примерно 3% мировой.