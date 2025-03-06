Таможенная война Трампа: Китай одной фразой дает США очень четкий намек

Посольство Китая в США сделало резкое заявление в сторону Соединенных Штатов. Они действительно болезненно отреагировали на новые пошлины от Дональда Трампа.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Известно, что в посольстве Китая в США заявили, что "если война – это то, чего добиваются Штаты. Пусть это будет тарифная, торговая или любой другой тип войны, то мы готовы воевать до конца". Это действительно достаточно жесткое заявление.

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Может произойти что-то серьезное

Как отметил Ус, Китай такими фразами фактически сделал прямой намек даже на третью мировую войну. Они не исключают вариант, что такое может произойти. И торговая война США и Китая перерастет во что-то большее.

Тут хочется вспомнить обвинения в сторону Зеленского, что мы якобы подталкиваем мир к третьей мировой. Не Зеленский это делает. Мы не та страна, которая спровоцирует третью мировую. А США и Китай могут это сделать. Торговая война вполне может перерасти в военный конфликт,

– отметил Ус.

Тут важно будет взглянуть на реакцию от Соединенных Штатов. Они или попытаются уменьшить градус напряжения, или пойдут еще и на дальнейшую эскалацию.

Напомним, недавно Трамп удвоил пошлины на китайские товары до 20%. Сначала они находились на уровне 10%. В посольстве Китая в США резко на это отреагировали. А министр обороны Штатов Пит Хэгсет интересно ответил на такое заявление со стороны КНР.