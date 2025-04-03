В Белый дом вызвали договороспособного: Трамп готов ввести против России мощные санкции

Трамп разгневан тем, что Путин не хочет прекращать огонь. В США подготовили законопроект о введении санкций против России, если она откажется от мирного соглашения. Кремль отправил в Вашингтон главу Российского фонда прямых инвестиций Дмитриева, который должен встретиться со спецпредставителем Трампа – Уиткоффом.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала отметил, что он расценивает заявление демократов и республиканцев о возможном введении тарифа в размере 500% на импорт товаров из стран, которые покупают российскую нефть или газ, как политическую.

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Как Вашингтон может надавить на Москву?

Клочок подчеркнул, что 500% – это космическая цифра. По его мнению, возможно, будет не 500%, а 50%. Трамп может ввести вторичные санкции против стран, которые будут торговать с Россией, если они будут закупать энергоресурсы. Механизм для этого есть.

Например, определенная компания покупала для Индии нефть, газ или уголь. С того объема, который покупался, придется уплатить пошлину 25 – 50% в госбюджет США. Если компания не будет платить, значит и торговать не будет,

– объяснил Клочок.

Руководитель Центра общественной аналитики обратил внимание на материал журналистки Fox News, которая общалась с чиновниками в Белом доме и опубликовала информацию, где говорится о том, что Трамп крайне недоволен Путиным. Это связано с тем, что тот никак не хочет идти на требование хотя бы частичного прекращения огня. Удары со стороны России по энергосектору сохраняются и США это видят.

Клочок считает, что среди механизмов давления на Россию не стоит забывать и о санкциях против российского теневого флота. Это, по его словам, сделать очень просто.

"Есть список тех танкеров, которые россияне используют для экспорта своей нефти. Мы видели, что на протяжении предыдущих лет вводили санкции против 10, 20, потом 100 и 200 танкеров, но какой смысл от этого, если их тысяча?", – озвучил Клочок.

Россия стоит перед выбором и пытается блефовать

Американский президент не любит, когда его не слушают, а предпочитает, чтобы ему все подчинялись. Инициативы сенатора Линдси Грэма о 500% тарифах – это продолжение политики Трампа, которую он уже фактически озвучил.

Поэтому вызвали из Кремля договороспособного, ни Патрушева, ни Нарышкина, ни Лаврова, а Дмитриева. Сейчас Белый дом и Конгресс демонстрируют готовность применить немедленно санкции против России,

– отметил Клочок.

Если даже они будут действовать не на следующий день, а через месяц, в любом случае Россия стоит перед выбором. Российский Центробанк неслучайно начал разрабатывать сценарий того, что будет с экономикой России, если война продолжится.

У россиян "минус" по бюджету ориентировочно составляет 150 миллиардов долларов в год. Это, как отметил Клочок, катастрофически большая цифра. Он подытожил, что выбора у россиян фактически нет, но они блефуют и будут делать это дальше.