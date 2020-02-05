В Украине выросли тарифы на воду

Тарифы на водоснабжение и водоотведение повысили в Украине 4 февраля для 43 предприятий на всей территории. В среднем тарифы на воду вырастут на 15 – 20% в зависимости от региона.

Решение об увеличении тарифов на воду одобрила Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), гласит сообщение на сайте комиссии.

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Тарифы на воду в Киеве выросли:

на водоснабжение – на 13,6% – до 11,2 гривны за 1 кубометр (без НДС),

на водоотведение – на 6,3% – до 7,96 гривны за 1 кубометр (без НДС).

Новые тарифы на водоснабжение и водоотвод для водоканалов Украины

Заметим, что это тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод лицензиатам НКРЕКП, которые продают воду другим предприятиям (то есть оптовые тарифы) за 1 кубометр (без НДС).

ООО "Инфокс" (филиал "Инфоксводоканал") – водоснабжение – 4,41 гривны, водоотвод – 3,79 гривны;

ЧАО "АК" Киевводоканал "– 4,16 гривны и 2,51 гривны;

КП "Водоканал" Мелитопольского городского совета – 6,58 и 9,89;

КП "Облводоканал" СОЖ – 9,21, (-);

КП Днепропетровского областного совета "Аульский водоотвод" – 4,05 (-);

КП "Днепроводоканал" ДМР – 4,33 и 3,48;

КП "Новомосковск Водоканал" – 7,77, (-);

ДМПВКГ "Днепр-Запападный Донбасс" – 10,65, (-);

КП "Кривбассводоканал" – 5,03 и 3,13;

ОКВП "Днепр-Кировоград" – 6,88 (-);

КП "Бахмут-Вода" – (-) и 8,44;

КП "Никопольское производственное управление водопровидноканализацийного хозяйства" НМР -3,76 и 4,52;

КП "Черкассыводоканал" ЧМР – 5,02 и 4,82;

КП ПОР "Полтававодоканал" – (-) и 4,59;

РОВКП ВКХ "Ровнооблводоканал" – (-) и 4,55;

КП "Черновцыводоканал" – 3,82, (-);

ЧАО "Энергоресурсы" – 7,36, (-);

КП "Харьковвооканал" – 5,32, 2,35;

КП "Водоканал" (Запорожье, код ЕГРПОУ 03327121) – 4,74 и 2,66;

ЛМКМ "Львовводоканал" – 4,99 и 1,60;

КП "Дрогобычводоканал" ДМР Львовской области – 7,47 и 2,33;

ПАО "Азот" (Черкассы) – (-), 2,22;

АО "Украинская железная дорога" – 13,06 и 9,20.

Добавим, что по данным Госстата, средний размер платежки за коммунальные вырос за декабрь на 8%. При этом в правительстве сообщили, что по состоянию на январь снизились тарифы на тепло в Киеве и еще в 21 области Украины.