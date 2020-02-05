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      В Украине выросли тарифы на воду

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      Тарифы на воду выросли в Украине / ua.news/ua

      Тарифы на водоснабжение и водоотведение повысили в Украине 4 февраля для 43 предприятий на всей территории. В среднем тарифы на воду вырастут на 15 – 20% в зависимости от региона.

      Решение об увеличении тарифов на воду одобрила Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), гласит сообщение на сайте комиссии.

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      Тарифы на воду в Киеве выросли:

      • на водоснабжение – на 13,6% – до 11,2 гривны за 1 кубометр (без НДС),
      • на водоотведение – на 6,3% – до 7,96 гривны за 1 кубометр (без НДС).

      Новые тарифы на водоснабжение и водоотвод для водоканалов Украины

      Заметим, что это тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод лицензиатам НКРЕКП, которые продают воду другим предприятиям (то есть оптовые тарифы) за 1 кубометр (без НДС).

      • ООО "Инфокс" (филиал "Инфоксводоканал") – водоснабжение – 4,41 гривны, водоотвод – 3,79 гривны;
      • ЧАО "АК" Киевводоканал "– 4,16 гривны и 2,51 гривны;
      • КП "Водоканал" Мелитопольского городского совета – 6,58 и 9,89;
      • КП "Облводоканал" СОЖ – 9,21, (-);
      • КП Днепропетровского областного совета "Аульский водоотвод" – 4,05 (-);
      • КП "Днепроводоканал" ДМР – 4,33 и 3,48;
      • КП "Новомосковск Водоканал" – 7,77, (-);
      • ДМПВКГ "Днепр-Запападный Донбасс" – 10,65, (-);
      • КП "Кривбассводоканал" – 5,03 и 3,13;
      • ОКВП "Днепр-Кировоград" – 6,88 (-);
      • КП "Бахмут-Вода" – (-) и 8,44;
      • КП "Никопольское производственное управление водопровидноканализацийного хозяйства" НМР -3,76 и 4,52;
      • КП "Черкассыводоканал" ЧМР – 5,02 и 4,82;
      • КП ПОР "Полтававодоканал" – (-) и 4,59;
      • РОВКП ВКХ "Ровнооблводоканал" – (-) и 4,55;
      • КП "Черновцыводоканал" – 3,82, (-);
      • ЧАО "Энергоресурсы" – 7,36, (-);
      • КП "Харьковвооканал" – 5,32, 2,35;
      • КП "Водоканал" (Запорожье, код ЕГРПОУ 03327121) – 4,74 и 2,66;
      • ЛМКМ "Львовводоканал" – 4,99 и 1,60;
      • КП "Дрогобычводоканал" ДМР Львовской области – 7,47 и 2,33;
      • ПАО "Азот" (Черкассы) – (-), 2,22;
      • АО "Украинская железная дорога" – 13,06 и 9,20.

      Добавим, что по данным Госстата, средний размер платежки за коммунальные вырос за декабрь на 8%. При этом в правительстве сообщили, что по состоянию на январь снизились тарифы на тепло в Киеве и еще в 21 области Украины.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Цены Деньги Тарифы Водоснабжение Коммунальные услуги
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