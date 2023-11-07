Российские военные не имеют успеха на фронте. Для того чтобы достичь поставленных целей, они прибегают к испытанию новых тактик.
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Враг понес потери
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский рассказал, что на днях противник предпринял попытку штурмовать передовые позиции десантников 79 десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. оккупанты сделали это в ночное время под прикрытием тумана.
В то же время, об успехе врага не говорится. В результате россияне потеряли четыре единицы техники и отступили.
Силы обороны уничтожили технику врага: смотрите видео
Потери врага на 7 ноября
Полномасштабная война в Украине длится уже 622 дня. За более чем 20 месяцев украинские защитники очистили родную землю от более 306 тысяч окупантов.
Актуальные потери врага:
- личного состава – около 306 860 (+890),
- танков – 5293 (+5),
- боевых бронированных машин – 9974 (+16),
- артиллерийских систем – 7410 (+21),
- РСЗО – 869 (+2),
- средств ПВО – 570 (+0),
- самолетов – 322 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 5557 (+3),
- крылатых ракет – 1556 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 9767 (+23),
- специальной техники – 1049 (+2).