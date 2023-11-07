Российские военные не имеют успеха на фронте. Для того чтобы достичь поставленных целей, они прибегают к испытанию новых тактик.

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Враг понес потери

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский рассказал, что на днях противник предпринял попытку штурмовать передовые позиции десантников 79 десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. оккупанты сделали это в ночное время под прикрытием тумана.

В то же время, об успехе врага не говорится. В результате россияне потеряли четыре единицы техники и отступили.

Силы обороны уничтожили технику врага: смотрите видео

Потери врага на 7 ноября

Полномасштабная война в Украине длится уже 622 дня. За более чем 20 месяцев украинские защитники очистили родную землю от более 306 тысяч окупантов.

Актуальные потери врага:

  • личного состава – около 306 860 (+890),
  • танков – 5293 (+5),
  • боевых бронированных машин – 9974 (+16),
  • артиллерийских систем – 7410 (+21),
  • РСЗО – 869 (+2),
  • средств ПВО – 570 (+0),
  • самолетов – 322 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 5557 (+3),
  • крылатых ракет – 1556 (+0),
  • кораблей и катеров – 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9767 (+23),
  • специальной техники – 1049 (+2).