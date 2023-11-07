Російські військові не мають успіху на фронті. Для того, аби досягти поставлених цілей вони вдаються до випробування нових тактик.

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Ворог зазнав втрат

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський розповів, що днями, противник зробив спробу штурмувати передові позиції десантників 79 десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Окупанти зробили це у нічний час під прикриттям туману.

Водночас про успіх ворога не мовиться. У підсумку росіяни втратили чотири одиниці техніки і відступили.

Сили оборони знищили техніку ворога: дивіться відео

Втрати ворога на 7 листопада

Повномасштабна війна в Україні триває вже 622 добу. За понад 20 місяців українські захисники очистили рідну землю від більше ніж 306 тисяч окупантів.

Актуальні втрати ворога: