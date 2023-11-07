Російські військові не мають успіху на фронті. Для того, аби досягти поставлених цілей вони вдаються до випробування нових тактик.

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Ворог зазнав втрат

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський розповів, що днями, противник зробив спробу штурмувати передові позиції десантників 79 десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Окупанти зробили це у нічний час під прикриттям туману.

Водночас про успіх ворога не мовиться. У підсумку росіяни втратили чотири одиниці техніки і відступили.

Сили оборони знищили техніку ворога: дивіться відео

Втрати ворога на 7 листопада

Повномасштабна війна в Україні триває вже 622 добу. За понад 20 місяців українські захисники очистили рідну землю від більше ніж 306 тисяч окупантів.

Актуальні втрати ворога:

  • особового складу – близько 306 860 (+890),
  • танків – 5293 (+5),
  • бойових броньованих машин – 9974 (+16),
  • артилерійських систем – 7410 (+21),
  • РСЗВ – 869 (+2),
  • засобів ППО – 570 (+0),
  • літаків – 322 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5557 (+3),
  • крилатих ракет – 1556 (+0),
  • кораблів і катерів – 20 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9767 (+23),
  • спеціальної техніки – 1049 (+2).