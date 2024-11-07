Татаров по меньшей мере 9 раз летал в Москву после 2014 года, –"Схемы"

Заместитель руководителя Офиса Президента, Андрея Ермака, Олег Татаров летал в Москву после оккупации Россией Крыма и вторжения в Донецкую и Луганскую области.

И это было по меньшей мере девять раз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование проекта "Схемы".

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Визиты Татарова в Россию после 2014 года

Журналисты ознакомились с данными авиаперелетов и выяснили, что Татаров, который в тот период занимался адвокатской деятельностью, трижды был России в 2017 году, также четыре раза прилетал в 2018 году и дважды бывал в 2019-м.

По данным "Схем" последний раз Татаров летал в Россию на следующий день после победы Владимира Зеленского на выборах президента 21 апреля 2019 года.

Журналисты проанализировали поездки Татарова с помощью доступа к информации из баз данных о пересечении границы Украины, Беларуси и России. Из-за остановки авиасообщений между Украиной и Россией после 2014 года в основном он добирался в Москву из Киева через Минск.

Более того, по данным "Схем", в 2015 году Татаров ездил в оккупированный Крым. Согласно обнародованной информации, 6 июня он пересек контрольно-пропускной пункт "Джанкой", а обратно вернулся 8 июня через КПП "Армянск".

Как выяснилось, машина, на которой Татаров ездил на оккупированную территорию, принадлежала в то время сотруднику компании, которой на время его работы владела Галина Фаринник, жена адвоката Василия Фаринника.

Журналисты напомнили, что в 2008 году Фаринник, который тогда был главой Главного следственного управления МВД и заместителем министра, привел Татарова работать к себе в ГСУ. Позже он сделал его своим партнером в адвокатской фирме.

"Схемы" направили в ОП официальное письмо, на имя Олега Татарова с просьбой о комментарии. Журналисты спросили, с какой целью он минимум 9 раз, начиная с 2014 года посещал Россию, с кем именно и по каким вопросам имел там встречи, были ли среди тех, с кем он встречался, враждебные чиновники.

Впрочем, по состоянию на момент выхода материала Татаров не предоставил ответов. В материале напоминают, что после увольнения из правоохранительных органов Татаров занимался адвокатской деятельностью, в марте 2015 года получил адвокатское удостоверение.

Позже он был руководящим партнером вышеупомянутого адвокатского объединения "Татаров, Фаринник, Головко". Юридическую практику Татаров совмещал с работой в строительной корпорации "Укрбуд", где возглавлял юридический департамент. Заместителем Ермака Татаров стал в 2020 году.