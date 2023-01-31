Европарламент просят признать независимость и государственный суверенитет Татарстана

Во вторник, 31 января 2023 года, в здании Европейского парламента (Брюссель, Бельгия) продолжается V Форум свободных народов пост-России. Тема мероприятия "Имперская Россия: Завоевание, колонизация и геноцид. Перспективы деимпериализации и деколонизации".

Журналистка Юлия Файзрахманова из Республики Татарстан. Она выступила от имени Фарида Закиева, лидера всетатарского общественного центра. 24 Канал.

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Россия уничтожает государственность Татарстана

Она отметила, что количество татар в России уменьшилось за последние 10 лет. По ее данным, речь идет об уменьшении на 600 тысяч человек.

Файзрахманова отметила, что также уменьшилось количество носителей татарского языка. Также татары лишены права учиться на родном языке в России, добавила она.

Также журналистка отметила, что в Татарстане доминирует один язык – русский. Она подчеркнула, что государственность татарского народа уничтожена российскими властями.

По словам Файзрахмановой, после 2002 под давлением Москвы конституцию Татарстана незаконно изменили. В 2022 году Кремль ликвидировал Конституционный суд Татарстана.

Сколько уроженцев Татарстана погибло в Украине

По словам журналистки, 228 уроженцев Татарстана погибли на войне в Украине. Она убеждена, что настоящие цифры на самом деле в несколько раз больше. Файзрахманова заявила, что расценивает это геноцид татарского народа и других.

Татарский народ не хочет быть пушечным мясом для московского Кремля,

– подчеркнула она.

Она заявила, что Татарстан можно спасти от этого только в одном случае – когда Татарстан отсоединится от России.

Файзрахманова обратилась в Европарламент от имени Фарида Закиева с просьбой признать независимость и государственный суверенитет Республики Татарстан из референдума 21 марта 1992 года.

Как Татарстан теряет независимость