Журналістка Юлія Файзрахманова з Республіки Татарстан. Вона виступила від імені Фаріда Закієва, лідера всетатарського громадського центру, пише 24 Канал.

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Росія знищує державність Татарстану

Вона наголосила, що кількість татар в Росії зменшилася за останні 10 років. За її даними, йдеться про зменшення на 600 тисяч осіб.

Файзрахманова зауважила, що також зменшилася і кількість носіїв татарської мови. Також татари позбавлені права навчатися рідною мовою в Росії, додала вона.

Також журналістка зауважила, що в Татарстані домінує одна мова – російська. Вона підкреслила, що державність татарського народу знищена російською владою.

За словами Файзрахманової, після 2002 року під тиском Москви конституцію Татарстану незаконно змінили. У 2022 році Кремль ліквідував Конституційний суд Республіки Татарстан.

Скільки уродженців Татарстану загинуло в Україні

За словами журналістки, 228 уродженці Татарстану загинули на війні в Україні. Вона переконана, що справжні цифри насправді є в декілька разів більші. Файзрахманова заявила, що розцінює це як геноцид татарського народу та інших.

Татарський народ не хоче бути гарматним м'ясом для московського Кремля,

– наголосила вона.

Вона заявила, що Татарстан можна спасти від цього тільки в одному випадку – коли Татарстан від'єднається від Росії.

Файзрахманова звернулася до Європарламенту від імені Фаріда Закієва з проханням визнати незалежність і державний суверенітет Республіки Татарстан на підставі референдуму 21 березня 1992 року.

Як Татарстан втрачає незалежність