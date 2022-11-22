Будут пить зеленую воду из ржавой трубы: в Татарстане торжественно открыли родник

В России продолжают поражать "инновационными" решениями. Так, накануне в республике Татарстан открыли родник. И не просто открыли, а сделали из этого настоящий праздник.

Родник с питьевой водой, если можно так сказать, открыли в селе Верхняя Мактама в Татарстане. Посмотреть на то, как течет вода, собралось чуть ли не все село, рассказывает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Родник открыли благодаря гранту

Сразу же оговоримся, что родник был открыт в республике не просто так. На это нефтяная компания выделила целый грант. То есть нефтедобывающая компания, которая ежедневно выкачивала из республики сумасшедшие состояния, смогла сделать лишь целое восстановление источника. Очень условное возмездие жителям за то, что их обирают до нитки. С другой стороны, возможно, они, наконец получили возможность наблюдать за тем, как течет вода.

Что касается самого родника, то пропагандистские СМИ представили его открытие, как нечто чрезвычайное. По факту, если посмотреть на видео, то можно увидеть, что из земли просто торчит ржавая труба, уже поросшая мхом.

В Татарстане торжественно открыли родник посреди леса: смотрите видео

Если уж говорить об облагораживании территории у источника, то она достаточно условна. Ступени кривые и не слишком безопасны. Беседка, в которой местные жители смогут заливаться водкой с утра до вечера, защитит их разве что от легкого дождя. Хотя, накрытие – это уже незаурядное достижение.

Конечно же, жители ужасно рады открытию этого источника. Бабки вспоминают молодость. Мол, ходили с коромыслом за водой, потому что негде было взять. Зато теперь у них появилась возможность принести к источнику свой старый самовар и передавать из стаканчика в стаканчик пакетик с чаем. Ну чтобы не тратить слишком много, ведь скоро и этого в России не будет.

Не менее торжественно в России открывали деревянный мост

Напомним, что в начале ноября мы рассказывали об открытии деревянного моста в Волгоградской области. Он соединяет два берега реки Кичменьга. А само сооружение, если его можно так назвать, украсили шариками. Ну, чтобы хоть что-нибудь хорошее было.

Сам мост действительно деревянный. И, возможно, даже не такой уж плохой. По крайней мере, если сравнивать с ведущим к нему дорожным полотном. Россиянам же поставили задачу сделать новый мост. Вот они ее и выполнили. А вот подъезд к мосту остался таким же старым и потрепанным. Неудивительно, что на открытии моста люди месили болото. Но это никак не помешало пафосно перерезать ленту.

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