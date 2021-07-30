Татьяна Остащенко стала первой женщиной на должности командующего в ВСУ
Источник:Министерство обороны Украины
Татьяну Остащенко назначили на должность командующего Медицинских сил ВСУ. Впервые в истории Вооруженных сил Украины эту должность будет занимать женщина.
Татьяна Остащенко является полковником медицинской службы. Приказ о ее назначении подписал министр обороны Андрей Таран.
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В ВСУ впервые командующим стала женщина
Впервые женщина возглавила одно из командований в ВСУ. Поступательно двигаемся к построению Вооруженных Сил нового образца,
– заявил Таран.
В Минобороны отметили, что свою поддержку этому выбору, после личного общения, выразил Владимир Зеленский. Также министр заверил, что это назначение "не только о гендерном равенстве, а, прежде всего, о профессионализме".
Остащенко имеет большой опыт организации медицинского обеспечения.
"Проходила военную службу главным инспектором Главной инспекции Минобороны, поэтому прекрасно понимает тот фронт работ, который необходимо подтянуть, чтобы восстановить нормальное функционирование военной медицины", – отметил Андрей Таран.
От новоназначенной главы Командования ожидают:
- наведение порядка в медицинской службе;
- совершенствование процессов медицинского обеспечения армии;
- создание благоприятных условий для развития отрасли в соответствии со стандартами НАТО;
- уменьшение коррупционных рисков и синхронизации процессов всех составляющих Медицинских сил.
В Минобороны также заверили, что вероятно, в ближайшей перспективе будет первая женщина на посту "бригадного генерала". Сейчас в ВСУ почти четверть общей численности – женщины.Обратите внимание! Татьяна Остащенко служила на должностях начальника аптеки воинской части, впоследствии – офицера военно-медицинского управления Западного оперативного командования. Затем – начальник отдела медицинского снабжения Центрального военно-медицинского управления ВСУ и занимала еще ряд важных должностей. Была главным инспектором Главной инспекции Минобороны Украины.
Что известно о Татьяне Остащенко
- Родилась в 1974 году во Львове в семье военнослужащего.
- В 1996 году окончила фармацевтический факультет Львовского государственного мединститута.
- В 1998 году окончила Украинскую военно-медицинскую академию.
- В 2020 году получила оперативно-тактический уровень военного образования.
- Прошла подготовку на ряде курсов армий государств НАТО.
- Закончила курсы реформирования сектора обороны и безопасности, а также стратегического лидерства для руководящего состава в Кранфельдском университете в Великобритании.