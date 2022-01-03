"Тату" и "Ласковый май": Укрзализныцу опозорили за русскую попсу в поездах

Мужчина написал, что в вагоне Укрзализныци играла российская поп-музыка. Он также поинтересовался, нельзя ли включать украинские радиостанции.

Сообщение об этом в фейсбуке написал Иван Сорочан. В компании уже отреагировали на его замечания.

Заметьте Пассажирка поезда обнаружила уголь в отделении для чемоданов: ей предложили пакет

В вагонах Укрзализныци играют "Тату" и "Ласковый май"

Сорочан поинтересовался, нельзя ли в Укрзализныце издать какой-либо приказ или служебную инструкцию проводникам, чтобы они не включали "русское радио и русскую попсу?"

В вагонах играют "Тату" и "Ласковый май". Потом вы удивляетесь, почему вам пассажиры окна бьют, об занавески жирные руки вытирают и вот это все. А это на самом деле прямое следствие такого радио,

– написал мужчина.

Он также предложил включать украинские радиостанции "Країна ФМ", "Армия ФМ" и подобные.

В Укрзализныце извинились

В компании прокомментировали сообщение пользователя и попросили прощения за русскую музыку.

Нам очень жаль, что вы столкнулись с таким обслуживанием в нашем поезде. Искренне извиняемся за поведение наших работников. Напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения детали вашей поездки для дальнейшего рассмотрения вопроса,

– рассказали в компании.

Там также поблагодарили пассажира, что не остается в стороне от качества обслуживания в поездах.

Кратко о последних инцидентах в Укрзализныце

В конце декабря 2021 года пользователь написал, что пассажирка на поезде Укрзализныци нашла уголь в отделении чемоданов, расположенном под нижней полкой. Его используют для отопления. В качестве компенсации девушке был предложен пакет для багажа.

расположенном под нижней полкой. Его используют для отопления. В качестве компенсации девушке был предложен пакет для багажа. 26 декабря 2021 года посреди ночи в поезде Киев – Ужгород вспыхнул пожар. Возгорание возникло в 03:45, когда поезд прибыл на вокзал Львова.

26 декабря пассажирка поезда "Интерсити" №779 Сумы – Винница пожаловалась на ужасный холод в вагоне. Там температура воздуха едва достигала 10 градусов.

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Полный текст публикации Ивана Сорочана

Укрзализныця, а можно ли какой-нибудь приказ или служебную инструкцию проводникам с рекомендацией не включать на внутривагонном радио русское радио и русскую попсу?

А то в вагонах играют "Тату" и "Ласковый май". А потом вы удивляетесь почему вам пассажиры окна бьют, об занавески жирные руки вытирают и вот это все. А это действительно прямое следствие такого радио.