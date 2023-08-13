Taurus – это единственная возможность немцев занулить россиян в Калининграде: что следует знать украинцам

Как мы в прошлом году месяцами обсуждали поставки Мардеров, потом Леопардов. Сейчас настал черед Taurus и вот не факт, что их передадут.

В общем, немцы и ракеты – очень интересная история. Основа американской и советской космической программы – это наработка немецкой инженерной школы, которая была лучше в мире до самого конца Второй мировой. Немцы ракетами тупо опередили свое время. Это о том, что во время войны очень быстро возникают новые технологии.

Обратите внимание Кулеба отреагировал на опасения Германии относительно передачи Украине ракет Taurus

После Второй мировой немцам (тем, что западные) снова поначалу не разрешили иметь свою армию, поэтому официально Бундесвер основали только в 1955 году. Роль этой армии было противостояние своим восточно-немецким "коллегам" и советскому контингенту в ГДР. То есть, задача удержать как можно дольше советов, чтобы те быстро не дошли до Лиссабона и Лондона, пока не подойдут основные силы. Вдобавок к ним были многочисленные базы американцев по всей Германии.

Но всегда было четкое разделение, кто что делает. Все что ездит-стреляет и плавает-стреляет, но далеко, это еще немцам давали делать. Ракетная защита – прерогатива американцев. Вот скажем, почему у немцев не было своего Patrtiot, а его пришлось закупать у американцев? Почему в Бундесвер так и не попал IRIS-T SLM, который так же сделали скорее вопреки Бундесверу? Почему многие проекты так долго и героически продолжаются, что потом легче купить F-35, чем сделать европейский апгрейд Eurofighter/Tornado? И всегда это какая-то измученная кооперация на несколько стран.

В 1970-е немцы могли запустить собственную дешевую аэрокосмическую программу в стиле Илона Маска – OTRAG. Частная компания под наблюдением государства начала разрабатывать и разработала модульную космическую ракету из обычных дешевых комплектующих. В 70-е многим было ясно, что немцы смогли бы это допилить до уровня собственной аэрокосмической программы. Чтобы этот "проект" не взлетел (даже физически) поработали разведки многих стран. Всех авторов и идеи перевели в разряд инженеров-маргиналов, которым пришлось пилить свои наработки под пристальным наблюдением самодура Каддафи. Илон Маск сейчас – это Лутц Кайзер в 70-х.

Кроме того, собственные голуби мира типа зеленых и левых (это одно и то же, потому что ведущие зеленые сначала – выходцы из коммунистов) всегда были против технологий и иностранных военных баз. Кто там проводил марши против Pershing II в 80-х? Кому были выгодны все марши за мир, кроме советов? Почему у немцев не было своих першингов или томагавков?

То то же. Кто там громче других годами боролся против атомной энергетики. Бывшие окрашенные в зеленый красные. То есть (даже) у Украины есть свой Нептун, а вот у немцев нет своего собственного Гарпуна (есть только американский Гарпун)? Как это? Почему у немцев нет своих наступательных дронов-байракторов, и какая партия всегда была против их использования? То то же.

Зачем немцам нужны Taurus

Собственные межконтинентальные ракеты, ракеты на несколько тысяч километров, собственное ядерное оружие – это не о немцах после Второй мировой. С одной стороны, понятно почему, с другой стороны, мир уже меняется. Даже появление в Бундесвере собственной ракеты на 500 километров типа Taurus – это уже достижение. Ну показательно, что это снова кооперация – на этот раз со шведами.

С другой стороны, понятно зачем. Вот кого бояться немцам и шведам на расстоянии 500 километров? Берем линейку и меряем – лаконично добираемся до Калининграда-Кенигсберга. Вернее только в Калининград. А почему именно туда? Понятно, что россияне там рано или поздно поставили бы ракеты. И они это сделали официально, даже рассказывая, что теперь там ракеты нацелены на Берлин. Официальный Берлин сделал вид, что не услышал.

Для того чтобы тебя уважали в мире нужно иметь свой сильный ВПК. Даже чтобы просто торговать вооружением и зарабатывать бабло. Я могу понять, почему у немцев нет своей Точки-У или ATACMS – на такое расстояние даже не по кому стрелять. А вот Taurus – это несколько иное. Это формально до 500 километров – то есть, в случае чего под дух ограничений INF Treaty не подпадает, но... Но должно быть, что где 500, там и 1000+. Никто четко не может сказать, на сколько могут летать Калибры. То то же.

То есть Taurus – это единственная возможность немцев в одиночку занулить россиян в Калининграде, если оттуда начнут лететь Искандеры-Калибры. С другой стороны, для своей защиты одних Taurus мало – нужно иметь еще ракеты, чтобы доставали в Питер и Мурманск. И запускать не только с самолетов, но и наземного базирования и с кораблей (привет россиянам с их "калибрами"). Поэтому немцы и ракеты – это долгая история с большой предысторией.