Загалом, німці та ракети – це дуже цікава історія. Основа американської та радянської космічної програми – це напрацювання німецької інженерної школи, яка була кращою у світі до самого кінця Другої світової. Німці ракетами тупо випередили свій час. Це про те, що під час війни дуже швидко виникають нові технології.

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Після Другої світової німцям (тим, що західні) знову спочатку не дозволили мати свою армію, тому офіційно Бундесвер заснували тільки у 1955 році. Роль цієї армії була протистояння своїм східнонімецьким "колегам" та радянському контингенту у НДР. Тобто, завдання втримати якомога довше совєтів, щоб ті швидко не дійшли до Лісабона та Лондона поки не підійдуть основні сили. На додачу до них були численні бази американців по всій Німеччині.

Але завжди був чіткий поділ, хто що робить. Все що їздить-стріляє та плаває-стріляє, але не далеко, це ще німцям давали робити. Ракетний захист – прерогатива американців. От скажімо, чому у німців не було свого Patrtiot, а його довелось закупати в американців? Чому в Бундесвер так і не потрапив IRIS-T SLM, який так само зробили скоріш всупереч Бундесверу? Чому багато проєктів так довго та героїчно тривають, що потім легше купити F-35 ніж зробити європейський апгрейд Eurofighter/Tornado? І завжди це якась вимучена кооперація на декілька країн.

У 1970-ті німці могли запустити власну дешеву аерокосмічну програму в стилі Ілона Маска – OTRAG. Приватна компанія під наглядом держави почала розробляти та розробила модульну космічну ракету зі звичайних дешевих комплектуючих. У 70-ті багатьом було зрозуміло, що німці змогли б це допили до рівня власної аерокосмічної програми. Щоб цей "проєкт" не злетів (навіть фізично) попрацювали розвідки багатьох країн. Всіх авторів та ідеї перевели у розряд інженерів-маргіналів, яким довелось допилювати свої напрацювання під пильним наглядом самодура Каддафі. Ілон Маск зараз – це Лутц Кайзер у 70-х.

Окрім того, власні голуби миру типа зелених та лівих (це одне й те саме, бо провідні зелені спочатку – це вихідці з комуністів) завжди були проти технологій та іноземних військових баз. Хто там проводив марші проти Pershing II у 80-ті? Кому були вигідні всі марші за мир, окрім совєтів? Чому у німців не було своїх першингів чи томагавків?

Отож. Хто там гучніше за інших роками боровся проти атомної енергетики. Колишні пофарбовані у зелене червоні. Тобто (навіть) в України є свій Нептун, а ось в німців нема свого власного Гарпуна (є тільки американський Гарпун)? Як так? Чому у німців нема своїх наступальних дронів-байрактарів, і яка партія завжди була проти їх використання? Отож.

Для чого німцям потрібні Taurus

Власні міжконтинентальні ракети, ракети на декілька тисяч кілометрів, власна ядерна зброя – все це не про німців після Другої світової. З одного боку, зрозуміло чому, з іншого боку, світ вже змінюється. Навіть поява в Бундесвері власної ракети на 500 кілометрів типу Taurus – це вже досягнення. Ну показово, що це знову кооперація – цього разу зі шведами.

З іншого боку, зрозуміло для чого. От кого боятись німцям та шведам на відстані у 500 кілометрів? Беремо лінійку та міряємо – лаконічно дістаємо до Калінінграда-Кьонігсберга. Точніше тільки до Калінінграда. А свою чому саме туди? Ясна річ, що росіяни там рано чи пізно поставили б ракети. І вони це зробили офіційно, навіть розказуючи, що тепер там ракети націлені на Берлін. Офіційний Берлін удав, що не почув.

Для того, щоб тебе поважали у світі треба мати свій сильний ВПК. Навіть щоб просто торгувати озброєнням і заробляти бабло. Я можу зрозуміти, чому у німців нема своєї Точки-У чи ATACMS – на таку відстань навіть нема по кому стріляти. А от Taurus – це дещо інше. Це формально до 500 кілометрів – тобто в разі чого під дух обмежень INF Treaty не підпадає, але... Але повинно бути, що де 500, там і 1000+. Ніхто ж чітко не може сказати, на скільки можуть літати Калібри. Отож.

Тобто Taurus – це єдина можливість німців самотужки занулити росіян у Калінінграді, якщо звідти почнуть летіти Іскандери-Калібри. З іншого боку для свого захисту одних Taurus мало – треба мати ще ракети, щоб діставали до Пітера та Мурманська. І запускати не тільки з літаків, але і наземного базування та з кораблів (привіт росіянам з їх "калібрами"). Тому німці та ракети – це довга історія з великою передісторією.