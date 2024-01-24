Не для нападения на Москву: Кулеба объяснил, для чего Украине нужны Taurus

В Германии затягивают с передачей Украине дальнобойных ракет Taurus. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что эти ракеты нам не нужны для того, чтобы нападать на Москву.

Об этом министр иностранных дел подчеркнул в интервью. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не намерена бить по Москве немецкими ракетами. Для них у нашего государства есть другая задача.

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Зачем Украине Taurus

В Бундестаге до сих пор не было принято решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не теряет надежды, что он сможет изменить мнение правительства Германии.

Мы никогда не сдадимся!

– подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что переговоры с германским правительством продолжаются. По его словам, "все зависит от политических обстоятельств, фактических потребностей и требований линии фронта".

Дмитрий Кулеба в интервью в очередной раз подчеркнул, что нашему государству Taurus нужны не для того, чтобы атаковать территорию России.

Нам не нужен Taurus для атаки на Москву. Нам не нужны ракеты большой дальности, предоставленные западными партнерами, чтобы атаковать Москву или любую другую часть территории России. Нам нужен Taurus для уничтожения российской военной инфраструктуры за линией фронта на территории Украины,

– подчеркнул министр.

В интервью Дмитрий Кулеба добавил, что лучший способ обеспечить безопасность как Германии, так и других европейских государств "предоставить Украине все необходимое для победы над Россией и освобождения украинских территорий".

Обратим внимание, что на днях в СМИ активно писали, что существует угроза для НАТО со стороны России. Ответил на этот вопрос генсек Йенс Столтенберг.

Есть ли угроза для НАТО

По словам генсека, у НАТО непосредственной военную угрозу со стороны России в отношении членов Альянса не видят. По его словам, в НАТО продолжают политику сдерживания. Также он отметил, что в конце недели начнутся самые большие за последние десятилетия военные учения.

Мы делаем все это для того, чтобы гарантировать, что у нас есть силы, способные устранить любые возможности для просчетов или непонимания Москвой нашей готовности защитить каждый дюйм территории НАТО, и, пока мы это делаем, никакого нападения на территорию НАТО не будет,

– подчеркнул Столтенберг.

Соответствующее заявление генсеку пришлось сделать после слов высокопоставленного военного чиновника НАТО Роба Бауэра. По его словам, нельзя считать, что в Альянсе живут в мире. И именно поэтому военные блока готовятся к конфликту с Россией, говорил он.