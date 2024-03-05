Таким образом заявления Шольца отражают позицию немецкого общества. Такое мнение 24 Каналу озвучил аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд.

Смотрите также Уничтожают бункеры и бьют на 500 километров: почему ракеты Taurus станут страшным сном для России

Позиция немецкого общества

Андреас Умланд отметил, что если бы только Олаф Шольц был против предоставления Украине ракет Taurus, то ситуация бы как-то решилась. Однако на самом деле в немецком обществе сложилось мнение, что нельзя передавать нашему государству эти дальнобойные ракеты. Несмотря на то, что немцы выступают за военную помощь Украине.

В то же время в немецком обществе сложилось мнение, что ракеты Taurus нельзя давать Украине, потому что якобы они втянут Германию в эту войну, что это будет начало третьей мировой войны, что может быть ядерный ответ от России и тому подобное. Таким образом Шольц, к сожалению, только отражает немецкое общественное мнение относительно этого типа оружия,

– объяснил он.

На самом деле такая позиция Олафа Шольца и многих немцев является странной. Ведь известно, что Украина уже имеет подобное оружие, которое получила от Великобритании, Франции.

Как можно решить проблему

Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы убежден, что для передачи Taurus для Украины нужно, чтобы каким-то образом изменилось общественное мнение в Германии по этому поводу. Тогда, возможно, Олаф Шольц изменит свою позицию.

Пожалуй, здесь лучший шанс вообще чего-то достичь – это британское предложение, чтобы Германия передала Великобритании Taurus. Тогда Великобритания могла бы больше ракет Storm Shadow передать Украине. Пожалуй, это сейчас наиболее реалистичный вариант. Но я не уверен,

– предположил Андреас Умланд.

Предоставление Taurus Украине: главное