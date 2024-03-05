У такий спосіб заяви Шольца відображають позицію німецького суспільства. Таку думку 24 Каналу озвучив аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд.

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Позиція німецького суспільства

Андреас Умланд зазначив, що якби лише Олаф Шольц був проти надання Україні ракет Taurus, то ситуація б якось вирішилась. Однак насправді у німецькому суспільстві склалась думка, що не можна передавати нашій державі ці далекобійні ракети. Попри те, що німці виступають за військову допомогу Україні.

Водночас у німецькому суспільстві склалася думка, що ракети Taurus не можна давати Україні, тому що нібито вони втягнуть Німеччину у цю війну, що це буде початок третьої світової війни, що може бути ядерна відповідь від Росії тощо. У такий спосіб Шольц, на жаль, лише відображає німецьку суспільну думку щодо цього типу зброї,

– пояснив він.

Насправді така позиція Олафа Шольца та багатьох німців є дивною. Адже відомо, що Україна вже має подібну зброю, яку отримала від Великобританії, Франції.

Як можна розв'язати проблему

Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи переконаний, що для передачі Taurus для України потрібно, щоб у якийсь спосіб змінилася суспільна думка у Німеччині щодо цього. Тоді, можливо, Олаф Шольц змінить свою позицію.

Мабуть, тут найкращий шанс взагалі чогось досягнути – це британська пропозиція, щоб Німеччина передала Великобританії Taurus. Тоді Великобританія могла б більше ракет Storm Shadow передати Україні. Мабуть, це зараз найбільш реалістичний варіант. Але я не впевнений,

– припустив Андреас Умланд.

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