Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" поделился актуальной информацией в эфире телемарафона. Дмитрий Лиховий отметил, что продолжается не только ротация, но и восстановление бригад, пишет 24 Канал.

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Защитники выходят на восстановление

Вывод бригад на ротацию и восстановление продолжается. Оно происходит настолько, насколько позволяет оперативная ситуация. Но она кое-где позволяет. И это положительный момент – то, что бригады, которые были на первой линии, участвовали в сложных операциях, сначала наступательных в прошлом году, а теперь оборонительных, могут понемногу, одна за другой, выходить на восстановление,

– отметил он.

В то же время, отметил Дмитрий Лиховий, около двух третей атак российских захватчиков приходится именно на операционную зону ОСГВ "Таврия".

Зеленский призвал к военной помощи

Наше государство остро нуждается в предоставлении дальнобойного вооружения. Владимир Зеленский дал четко это понять. Он объяснил, как российские оккупанты опережают Украину в этом вопросе.

Владимир Зеленский в эфире BFMTV дал обновленную информацию о войне в Украине. Сделал он это за несколько недель до визита Эммануэля Макрона. В частности он отметил, как российские захватчики нас превосходят в вопросе дальнобойного вооружения.

Президент Украины прокомментировал вопрос о захваченной Россией Авдеевки. Глава государства выразил мнение, что российские захватчики город не завоевали, а "просто полностью разрушили его, а потом снова вошли".

В то же время Владимир Зеленский отметил, что враг превосходит нас в дальнобойном вооружении. Президент обратился к Западу с призывом предоставить этот тип вооружения нашим военным, чтобы мы могли противостоять врагу.

Они опережают нас на 20 километров,

– подчеркнул он.

Глава государства отметил, что "продвижение России остановлено". И что бойцы "теряют большое количество своих жизненно важных сил". Владимир Зеленский отметил, что соответствующая ситуация может измениться за "месяц или неделю". Все будет зависеть от того, получит ли наше войско достаточную поддержку.

Он констатировал, что у Украины были трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников.