Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" поділився актуальною інформацією в ефірі телемарафону. Дмитро Лиховій наголосив, що триває не лише ротація, а й відновлення бригад, пише 24 Канал.

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Захисники виходять на відновлення

Виведення бригад на ротацію і відновлення триває. Воно відбувається настільки, наскільки дозволяє оперативна ситуація. Але вона подекуди дозволяє. І це позитивний момент – те, що бригади, які були на першій лінії, брали участь у складних операціях, спершу наступальних минулого року, а тепер оборонних, мають змогу потроху, одна за одною, виходити на відновлення,

– зазначив він.

Водночас, наголосив Дмитро Лиховій, близько двох третин атак російських загарбників припадає саме на операційну зону ОСУВ "Таврія".

Зеленський закликав до військової допомоги

Наша держава гостро потребує в наданні далекобійного озброєння. Володимир Зеленський дав чітко це зрозуміти. Він пояснив, як російські окупанти випереджають Україну в цьому питанні.

Володимир Зеленський в ефірі BFMTV дав оновлену інформацію про війну в Україні. Зробив він це за кілька тижнів до візиту Еммануеля Макрона. Зокрема він наголосив, як російські загарбники нас перевершують у питанні далекобійного озброєння.

Президент України прокоментував питання щодо захопленої Росією Авдіївки. Глава держави висловив думку, що російські загарбники місто не завоювали, а "просто повністю зруйнували його, а потім знову увійшли".

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що ворог переважає нас у далекобійному озброєнні. Президент звернувся до Заходу із закликом надати цей тип озброєння нашим військовим, щоб ми могли протистояти ворогові.

Вони випереджають нас на 20 кілометрів,

– наголосив він.

Глава держави зазначив, що "просування Росії зупинене". І що бійці "втрачають велику кількість своїх життєво важливих сил". Володимир Зеленський зазначив, що відповідна ситуація може змінитися за "місяць або тиждень". Усе залежатиме від того, чи отримає наше військо достатню підтримку.

Він констатував, що в України були труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю та високу щільність російських безпілотників.